Глава Минкомсвязи провел встречу с заместителем главы ЯНАО

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
22 мая 2017, 17:51
Рубрика: Россия
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, ВОЛС
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров встретился с заместителем главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Наталией Фиголь. Стороны обсудили проблемы развития услуг связи и цифрового телевидения в регионе, создание ЯНАО системного проекта телекоммуникационной подсистемы «Системы-112», информатизацию государственных органов, а также подключение к скоростному интернету, в том числе больниц и поликлиник.
Николай Никифоров и Наталия Фиголь обсудили реализацию реформы универсальных услуг связи (УУС) в регионе. На сегодняшний день все населенные пункты региона с численностью населения от 250 до 500 человек обеспечены связью в полном объеме. Также из 39 населенных пунктов с численностью от 500 до 10 тыс. человек 30 населенных пунктов обеспечены доступом в интернет. Напомним, в начале декабря 2015 года глава ЯМАО, глава Минкомсвязи России и президент ПАО «Ростелеком» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства.
Также участники встречи обсудили проекты строительства волоконно-оптических линий связи в регионе, вопросы получения операторами связи разрешений на использование частот, трансляции региональных мультиплексов, использования подвижной спутниковой связи, функционирование единого портала государственных услуг и разработку сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия.
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