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Отраслевые новости: Россия

Одобрено предложение Минкомсвязи России об экстерриториальном принципе оказания госуслуг

Одобрено предложение Минкомсвязи России об экстерриториальном принципе оказания госуслуг

22 мая 2017, 10:03
Рубрика: Россия
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”». Законопроектом предлагается ввести экстерриториальный принцип оказания государственных услуг. Решение об одобрении соответствующих поправок в законодательство опубликовано на сайте Правительства РФ.

Согласно поправкам, заявителям будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания. Этот принцип касается не всех услуг, а только тех, которые включены в утверждаемый Правительством перечень. Законопроект позволит повысить доступность этих федеральных государственных услуг за счет упрощения процедур, снижения транзакционных и временных издержек, затрачиваемых потребителями на получение государственных услуг.

Далее законопроект будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке. На данный момент количество граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации, достигло 47,4 млн человек. Эти пользователи могут получать госуслуги в электронном виде.

Компания: Минкомсвязь России
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