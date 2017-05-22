Александр Новак принял участие в саммите ОЧЭС и двусторонних встречах на его полях

О выставке Связь-2017 рассказывают
23 мая 2017, 10:50
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева принял участие во встрече глав государств и правительств стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества.
В ходе официальных мероприятий было отмечено, что организация доказала свою востребованность по различным направлениям кооперации, выработан эффективный механизм для налаживания совместной работы.
Россия реализует целый ряд масштабных проектов с партнёрами по Черноморскому экономическому сотрудничеству в двустороннем формате. Речь идёт об авиастроении, машиностроении, химической промышленности, металлургии. По инициативе российской стороны был создан механизм проектного сотрудничества в таких важных сферах как энергоэффективность, зелёные технологии, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка экспорта.
Глава Минэнерго России также принял участие в переговорах Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном «на полях» саммита. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-молдавских торгово-экономических отношений.
Кроме того, Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, по завершении которой было подписано совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.