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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в саммите ОЧЭС и двусторонних встречах на его полях

Александр Новак принял участие в саммите ОЧЭС и двусторонних встречах на его полях

23 мая 2017, 10:50
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева принял участие во встрече глав государств и правительств стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества.

В ходе официальных мероприятий было отмечено, что организация доказала свою востребованность по различным направлениям кооперации, выработан эффективный механизм для налаживания совместной работы.

Россия реализует целый ряд масштабных проектов с партнёрами по Черноморскому экономическому сотрудничеству в двустороннем формате. Речь идёт об авиастроении, машиностроении, химической промышленности, металлургии. По инициативе российской стороны был создан механизм проектного сотрудничества в таких важных сферах как энергоэффективность, зелёные технологии, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка экспорта.

Глава Минэнерго России также принял участие в переговорах Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном «на полях» саммита. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-молдавских торгово-экономических отношений.

Кроме того, Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, по завершении которой было подписано совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.

Компания: Министерство энергетики РФ
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