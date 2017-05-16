Алексей Конев выступил на сессии "Энергетика будущего. Реальная динамика изменений"

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 мая 2017, 15:56
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РЭА
При поддержке АСИ, Минэнерго России, Российского энергетического агентства состоялась III Международная отраслевая стратегическая сессия «Энергетика будущего. Реальная динамика изменений». В работе сессии приняли участие Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслер, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Б.И. Аюев; Генеральный директор, Председатель правления ПАО «РОССЕТИ» О.М. Бударгин, Заместитель руководителя рабочей группы НТИ «Энерджинет» А.М. Чалый.
Директор по инновациям Российского энергетического агентства Алексей Конев выступил на сессии в качестве лидера группы «Энергетическая наука». В работе группы приняли участие руководители и ученые ведущих научных институтов, образовательных организаций, разработчиков оборудования и технологий. Результатом 3-дневной работы группы стал комплекс проектов, нацеленных на преодоление существующих барьеров развития энергетической науки, использование и расширение существующих заделов и компетенций, повышение роли науки в обеспечении глобальной конкурентоспособности России. Данные шаги будут осуществлены, в том числе за счет реализации целей и задач Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет».
Группа «Энергетическая наука» продолжит свою работу на площадке Национальной технологической инициативы для структурирования проектов и их практической реализации в рамках дорожной карты «Энерджинет».
По вопросам участия в работе группы «Энергетическая наука» просьба обращаться к Хисамутдиновой Людмиле Давлетовне, тел. 8-495-789-92-92 доб. 22-72, Khisamutdinova@rosenergo.gov.ru