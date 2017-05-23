День открытых дверей прошел в "Тюменьэнерго"

Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук провел 18 мая встречу с представителями малого и среднего бизнеса, общественных объединений предпринимателей, торгово-промышленных палат, Корпорации МСП, Общероссийского народного фронта и других организаций, оказывающих содействие развитию предпринимательства. Мероприятие прошло в формате Дня открытых дверей.



Впервые такая встреча прошла год назад в рамках Декады российского предпринимательства и была названа полезной обеими сторонами. Подтверждением пользы мероприятия для бизнеса стало возросшее количество участников: в сургутской студии – а День открытых дверей уже традиционно проходит одновременно в Сургуте и Тюмени – не было ни одного свободного места.



Как отметил сопредседатель регионального штаба регионального отделения ОНФ в ХМАО – Югре Константин Терновой, все проблемы, поднятые предпринимателями в прошлый раз, компания «взяла на карандаш» и в пределах своей компетенции отработала. «Трудности имеются всегда, но они разрешимы, когда обсуждаются. Когда подрядчик имеет возможность обозначить нюансы, возникающие в работе, на таком высоком уровне, это, безусловно, наилучшим образом влияет на результат», – прокомментировал Терновой.



В этот раз участники встречи обсудили основные результаты закупочной деятельности «Тюменьэнерго» за 2016 год, рассмотрели мероприятия, направленные на расширение доступа малых и средних предприятий (МСП) к закупкам, изменения законодательства и новшества, реализованные в компании. Сергей Савчук напомнил о том, как «Тюменьэнерго» выполняет Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии с документом для расширения доступа субъектов МСП к закупкам «Тюменьэнерго», компания предоставляет предприятиям этой категории ряд преимуществ: выбор способа обеспечения обязательств, сокращенный срок заключения договора (не более 20 рабочих дней), при этом максимальный срок оплаты по договору номинально не превышает 30 календарных дней со дня исполнения обязательств, а фактически – от 10 до 20 дней. Кроме того, в компании определен перечень продукции, которая приобретается только у субъектов МСП, что создает для них благоприятные условия, так как исключает необходимость конкурировать с крупными участниками рынка. Малый и средний бизнес привлекается к выполнению некоторых видов строительно-монтажных работ для нужд «Тюменьэнерго», техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, предоставляет услуги в области информатизации и связи, охраны, клининга и в других сферах.



В целом с субъектами МСП в 2016 году было заключено 870 договоров на сумму 9,35 млрд рублей. При этом по результатам 61 % закупок победителями стали зарегистрированные в зоне обслуживания «Тюменьэнерго», так называемые «местные» поставщики. По словам представителя Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» Марии Овчинниковой, доля закупок «Тюменьэнерго» у субъектов МСП почти в шесть раз выше установленных законом минимальных показателей.



В ходе мероприятия предприниматели неоднократно выражали благодарность в адрес компании за своевременную оплату услуг, внимание к партнерам, помощь и сотрудничество. «Тюменьэнерго» – одна из немногих компаний, где соблюдаются правила», – так охарактеризовал предприятие член комитета по энергетике ОО «ОПОРА РОССИИ» Алексей Кузнецов. При этом и сегодня участники встречи озвучили несколько предложений, которые послужат дальнейшему укреплению деловых связей между сторонами. В частности, предприниматели просили рассмотреть возможность проведения в компании технических презентаций оборудования, технологий, продукции. Генеральный директор «Тюменьэнерго» выразил готовность бесплатно предоставить площадь для такого мероприятия при поступлении первых заявок. Его горячо поддержала бизнес-омбудсмен по Тюменской области Лариса Невидайло, которая предложила проводить такие презентации также и в Тюмени и пообещала содействие в организации.



«У нас с вами есть несколько общих задач: развитие добросовестной конкуренции, содействие созданию реестра надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков продукции и усиление роли малого и среднего бизнеса в России. На мой взгляд, подобные встречи как раз и проводятся для того, чтобы на основе взаимодействия заказчика с предпринимательским сообществом и общественными объединениями вырабатывать мероприятия, направленные на повышение эффективности закупочной деятельности», – отметил Сергей Савчук. Также он акцентировал внимание собравшихся на том, что в «Тюменьэнерго» нет искусственных барьеров для участия в закупках, нет и субъективных критериев выбора победителя в конкурентных процедурах – все они объективны и измеримы. Возможно, именно поэтому почти на тысячу закупок, проведенных компанией в прошлом году, в территориальных органах ФАС России было зарегистрировано всего шесть обращений, и все они были признаны необоснованными.



Завершился День открытых дверей также на позитивной ноте: Сергей Савчук вручил предпринимателям благодарственные письма за плодотворное многолетнее сотрудничество.