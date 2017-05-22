Энергоночь2017: Музей истории энергетики области посетили почти 1500 гостей

20 мая 2017 года, в день всероссийской акции «Ночь Музеев», Музей энергетики Кировской области распахнул двери для кировчан. С экспозицией одного из крупнейших отраслевых музеев Вятского края во время «энергоночи-2017» ознакомились почти полторы тысячи человек.



Организаторами проекта выступили крупнейшие энергетические компании региона: Кировский филиал «Т Плюс», филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», МУП «Горэлектросеть», Кировский филиал «Энергосбыт Плюс».



Для детей энергетики подготовили мастер-классы, танцевальные конкурсы, викторину «эрудит». Работали фотозоны, где можно было сфотографироваться в костюме энергетика или побывать во вселенной Марвелл в компании супергероя Электро. Также и взрослые, и ребята получили возможность собрать электрические схемы, чтобы запустить вертолет или включить популярную музыку. Специально для «Энергоночи-2017» молодежный совет Кировского филиала «Т Плюс» сделал «электролабиринт», который пользовался большим успехом у посетителей.



Энергетики показали гостям оборудование, которое используют при диагностике тепловых и электрических сетей. А «ночной дозор» дал возможность проверить нет ли задолженности за электроэнергию.



Понравилось гостям музея и «Шоу энергомагов», на котором студенты Вятского государственного университета показывали эксперименты с электричеством.



Первыми посетителями «Энергоночи-2017» стали члены реабилитационной велокоманды "Кентавр" Кировского городского общества инвалидов: Андрей, Михаил и Елена. Они внимательно изучили экспозицию выставки, задавали вопросы по выработке электроэнергии кировскими станциями, энергодефицитности области и перспективах увеличения объемов полезного отпуска.



В рамках Года экологии участники «Энергоночи-2017» могли сдать использованные батарейки и аккумуляторы в специальный контейнер, предоставленный АО «Куприт». За время мероприятия было собрано около 7 кг использованных элементов питания. Они сегодня же будут переданы на дальнейшую переработку и утилизацию в «Куприт».



«Пришли в первый раз к вам. Все очень понравилось. Мероприятие на любой возраст!!! Вы большие молодцы!!! – написали в книге отзывов посетители и пообещали: Придем еще!!!»