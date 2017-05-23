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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС повысила надежность выдачи мощности Среднеуральской ГРЭС

ФСК ЕЭС повысила надежность выдачи мощности Среднеуральской ГРЭС

23 мая 2017, 15:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ, отходящей от Среднеуральской ГРЭС до подстанции «Южная». Энергетики заменили дефектные оттяжки на опорах, провели верховые осмотры. Работы повысили надежность электроснабжения потребителей Екатеринбурга.

В 2017 году на 18 уральских линиях 220-500 кВ планируется заменить 290 оттяжек.

Линия электропередачи 220 кВ «Южная – Среднеуральская ГРЭС» построена в 1961 году, изначально являлась второй цепью между подстанцией 500 кВ «Южная» и  Среднеуральской ГРЭС. В 2011 году после ввода в эксплуатацию подстанции 220 кВ «Рябина» стала единственной.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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