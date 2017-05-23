 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС проверила готовность к нештатным ситуациям энергообъектов Подмосковья

ФСК ЕЭС проверила готовность к нештатным ситуациям энергообъектов Подмосковья

23 мая 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА, УЧЕНИЯ

Обсудить на форуме

234 просмотра

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела в Подмосковье антитеррористические учения на энергообъектах компании. Отработан алгоритм взаимодействия электросетевого предприятия с силовыми структурами и органами власти в условиях чрезвычайной ситуации для обеспечения надежного электроснабжения региона.

В соответствии с планом учений дублирующий диспетчерский пункт управления сетью региона был развернут на одной из подстанций ФСК ЕЭС. Участники также отработали действия по профилактику несанкционированного проникновения на энергообъект и снижения последствий возникшей чрезвычайной ситуации, а также продемонстрировали взаимодействие оперативного персонала подстанции и пожарного расчета в ходе ликвидации «возгорания» трансформатора.

По окончании учений был проведен анализ каждого этапа. Представители органов власти и силовых структур отметили грамотные действия персонала Московского предприятия, высокую готовность энергетиков к противодействию террористической угрозе и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!