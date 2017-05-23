ФСК ЕЭС проверила готовность к нештатным ситуациям энергообъектов Подмосковья

О выставке Связь-2017 рассказывают
23 мая 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА, УЧЕНИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела в Подмосковье антитеррористические учения на энергообъектах компании. Отработан алгоритм взаимодействия электросетевого предприятия с силовыми структурами и органами власти в условиях чрезвычайной ситуации для обеспечения надежного электроснабжения региона.
В соответствии с планом учений дублирующий диспетчерский пункт управления сетью региона был развернут на одной из подстанций ФСК ЕЭС. Участники также отработали действия по профилактику несанкционированного проникновения на энергообъект и снижения последствий возникшей чрезвычайной ситуации, а также продемонстрировали взаимодействие оперативного персонала подстанции и пожарного расчета в ходе ликвидации «возгорания» трансформатора.
По окончании учений был проведен анализ каждого этапа. Представители органов власти и силовых структур отметили грамотные действия персонала Московского предприятия, высокую готовность энергетиков к противодействию террористической угрозе и предотвращению чрезвычайных ситуаций.