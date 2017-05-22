ФСК ЕЭС установила российскую ячейку КРУЭ 330 кВ для выдачи мощности Ленинградской АЭС-2

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 мая 2017, 11:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установила ячейку КРУЭ 330 кВ на подстанции 330 кВ «Южная», к которой будет подключена новая кабельная линия «Южная – Пулковская» для выдачи мощности Ленинградской АЭС-2.
Ячейку 330 кВ впервые разработал и изготовил для ФСК ЕЭС российский завод в рамках программы импортозамещения. После монтажа новое оборудование соединят с уже работающими на подстанции ячейками КРУЭ 330 кВ. Оборудование прошло успешное испытание и готово к работе.
Подстанция 330 кВ «Южная» установленной мощностью 1526 МВА построена в 1968 году. Энергообъект обеспечивает мощностью потребителей Санкт-Петербурга, в том числе «ГОЗ Обуховский завод», «Ижорские заводы», «Завод алюминиевых конструкций», таможенный терминал «Южный».