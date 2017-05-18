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Новости компаний

Город света: теперь Новосибирск!

Город света: теперь Новосибирск!

23 мая 2017, 14:44
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Ассоциация «Русский свет» и ГК IEK приглашают на очередной Город света, который состоится 1 июня в Новосибирске. Новосибирский «Город света» будет представлять собой настоящий деловой сити, поделенный на несколько главных зон: центральная площадь — место торжественного открытия и розыгрыша призов; деловой квартал — презентационные площадки с новинками и хитами продаж, университет — место проведения мастер-классов и семинаров; гастрономический квартал — зона кофе-брейка.

Группа компаний IEK представит продукцию трех своих марок: электрооборудование IEK®, оборудование промышленной автоматизации ONI и телекоммуникационное оборудование ITK®. Специалисты ГК IEK проведут два семинара, на которых представят продукцию ONI и ITK®, а также возможности комплексных решений на базе этого оборудования. ГК IEK приглашает также на свой мастер-класс по встраиванию блоков аварийного питания БАП 12 в утолщенные светодиодные панели ДВО.

«Город света» откроется 1 июня 2017 года в 10:45 по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 104, МВК «Новосибирск Экспоцентр». Начало регистрации в 10.00.

Зарегистрироваться и уточнить информацию можно на сайте http://russvet.ru/lightcity/ .

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Компания: Группа компаний IEK
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