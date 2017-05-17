Итоги выставки "Связь-2017"

С 25 по 28 апреля 2017 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 29-я международная выставка «Связь-2017», ставшая центральной площадкой достижений индустрии связи, телекоммуникаций и информационных технологий. Выставка, организованная «Экспоцентром», проводилась при поддержке Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства связи (Россвязь), под патронатом Торгово-промышленной палаты России. «Связь-2017» в очередной раз доказала свой статус важнейшего смотра достижений в сфере индустрии связи, демонстрируя передовые разработки и технологии, соответствующие актуальным мировым трендам в сфере информационных технологий.

Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий:

- В условиях новой индустриальной революции отрасль связи и телекоммуникаций является мощным локомотивом развития и цифровой трансформации экономики. Именно развитие собственных технологий и поддержка отечественного производителя создают важную основу для инновационного развития страны и ликвидации импортозависимости.

Второй год подряд выставка «Связь» проходила в рамках Российской недели высоких технологий, которая объединила международные выставки «Связь», «Навитех», Большой Медиа-Коммуникационный Форум, Международный навигационный форум и другие значимые мероприятия.

Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин:

- Формат Недели создает благоприятные условия для взаимодействия участников рынка, позволяет познакомиться с достижениями индустрии связи, инновационными разработками в сфере телекоммуникаций и навигационного оборудования.

В церемонии официального открытия выставки приняли участие председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы Александр Горбатко, генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, представители столичных и региональных государственных структур, связанных с коммуникациями, а также представители бизнеса. Почетным гостем открытия стал заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Эльмир Тофиг оглы Велизаде, чья страна впервые выступила страной-партнером выставки «Связь-2017».

Леонид Левин:

- Неделя высоких технологий в «Экспоцентре» ярко отражает все ключевые тренды и тенденции развития индустрии. Сегодня на наших глазах происходит трансформация России, превращение ее в один из локомотивов технологического прогресса. На выставке присутствует много иностранных компаний. Это означает, что сфера высоких технологий в меньшей степени подвержена политическим рискам, и профессионалам есть что обсудить, есть чем поделиться.

Федеральное агентство связи традиционно более восьми лет участвует в выставке «Связь».

Олег Духовницкий:

- Уже в 29-й раз отрасль собирается на гостеприимной площадке «Экспоцентра», чтобы продемонстрировать свои достижения, обменяться мнениями, завязать дискуссию, подумать о контактах и контрактах и продвигать достижения своих предприятий в жизнь.

Государство активно поддерживает отрасль связи, создавая благоприятные условия для совместной работы правительственных органов, операторов-поставщиков новых телекоммуникационных услуг и частных инвесторов, а также для скорейшей модернизации и развития телекоммуникационной инфраструктуры в нашей стране.

Владимир Дмитриев:

- Сложно переоценить значение высоких технологий в сфере массовых коммуникаций, без которых мы не можем представить ни нашего настоящего, ни тем более нашего будущего.

На церемонии открытия выставки были погашены почтовые конверты с символикой выставки «Связь-2017», традиционно выпущенные к началу выставки. В этот же день они поступили в почтовые отделения по всей стране.



В экспозиции на площади 20 000 кв. м были отражены приоритетные направления развития отрасли. Широко представлены решения для фиксированной, сотовой, спутниковой и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, телекоммуникационное, серверное и сетевое оборудование, системы телевещания для кабельного и спутникового ТВ, программное обеспечение, центры обработки данных, Интернет-технологии, информационная безопасность.

В этом году свое оборудование и технологии представили 325 экспонентов из 23 стран.

В выставке традиционно приняли участие компании из стран Европы – Германии, Италии, Кипра, Нидерландов, Финляндии, Франции. Ближний Восток и Азиатский регион представляют экспоненты из Израиля, Индии, Китая, Республики Корея, Японии. К участию в мероприятии вновь присоединились Испания, Польша, Украина, а компании из Ирана и Сингапура приехали на выставку впервые.

В выставке приняли участие активно работающие на российском рынке компании: 3CX, Corning, Ekinops, Intelsat, Procom, Riello Ups, Rohde & Schwarz, Sumitomo Electric и другие. Впервые заявили о себе на выставке: FI.MO.TEC (Италия), CobiNet (Германия), PPI INC (Республика Корея), SISNET Co (Республика Корея), Alborzpolymer (Иран), KDPOF (Испания), Amplus Communications (Сингапур), Gamm-Bud (Польша). США были представлены Intelsat Corporation – крупнейшей спутниковой компанией мира. Белоруссию представили ключевые национальные производители отраслевой продукции – компании «Белтелекабель» и «Союз-Кабель». Впервые страной-партнером выставки «Связь» стал Азербайджан. Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики представило 8 компаний на площади 150 кв. м. Тайваньская ассоциация электрической и электронной промышленности (TEEMA) в очередной раз организовала отраслевую экспозицию предприятий Тайваня. Традиционно широко была представлена национальная китайская экспозиция, которую формирует Комитет Китая по развитию международной торговли CCPIT.

Важным событием на выставке стали переговоры руководителей российских предприятий, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязь), и предприятий КНР. В переговорах приняли участие Глава ассоциации науки и технологий Шэньчжэня г-жа Жан Ли, заместитель председателя CCPITECC (Подкомитета электронной и информационной индустрии) г-н Гуансён Дьян, представители Россвязи, Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, ФГУП «Космическая связь», Центрального НИИ связи, НИИ радио, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Главного центра специальной связи, Центрального музея связи им. А.С. Попова. Подробнее>>

Достижения российских производителей продемонстрировали 177 участников, в числе которых – ОАО «Газпром Космические Системы», НПФ «Микран», «Натекс», Пермский телефонный завод «Телта», ЗАО «Трансвок», «Сарансккабельоптика», ОАО «Супертел», ООО «Технологии Радиосвязи», ГК «Штиль», «Эликс-Кабель» и многие другие.

Владимир Дмитриев:

- Во многих секторах отрасли российские предприятия и предприниматели не отстают от своих зарубежных партнеров. Мы по праву можем гордиться российскими компаниями, которые запускаю спутники, ведут дистанционную диагностику земли, создают современную микроэлектронную компонентную базу, суперкомпьюторы, которые входят в десятку крупнейших суперкомпьюторов мира.

Впервые на выставке был представлен действующий модульный дата-центр МЦОД. Оборудование и технологии для ЦОДов продемонстрировали Green MDC, «Термокул», MASTERWORK, «Электро-профи», «Стего РУС», Janitza (Германия). Программное обеспечение показали компании «СимбирСофт», Tottoli GSM, «Росплатформа», «ТелеСвязь», ATDI (Франция), «Неоко», 3CX (Кипр). Вниманию посетителей были предложены решения в финансовой и ИТ-секторах, нефтяной отрасли, здравоохранении, образовании; облачная платформа для управления SIM-картами; средства серверной виртуализации; программные решения для радиосвязи; программное обеспечение для диспетчерских систем цифровой радиосвязи; решения в области IP-телефонии и т.д.

На выставке работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение числа случаев экспонирования контрафактных товаров.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Спонсор деловой программы выставки «Связь-2017» – японская корпорация NEС – крупнейший мировой лидер в области телекоммуникационных решений.

По традиции «Связь-2017» стала местом проведения расширенного совещания Федерального агентства связи по итогам деятельности 2016 года. Совещание прошло под председательством руководителя Россвязи Олега Духовницкого. В совещании приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций, Министерства образования и науки Российской Федерации, Счетной Палаты Российской Федерации.

В этом году мероприятие проходило в новом формате – отчет о проделанной работе был представлен в виде мультимедийной презентации. В первой части Олег Духовницкий озвучил основные итоги Агентства за год, прошедший с момента прошлого совещания. Поскольку отчетный 2016-й год, сменив «Год науки»-2015, для Россвязи прошел под эгидой «Года образования», отраслевое образование стало главной темой мероприятия.

Во второй половине расширенного совещания состоялся круглый стол на тему «Отраслевые вузы: вчера, сегодня, завтра».

Местом обсуждения актуальных вопросов медиа, коммуникаций и трендов цифровой экономики стал Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ). Организаторами мероприятия выступают АО «Экспоцентр» и Российская ассоциация электронных коммуникаций, а поддержку форуму оказали Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Институт развития интернета, Координационный центр доменов РФ/RU, РОЦИТ.

Стартовал БМКФ с главной аналитической панели форума, на которой Сергей Плуготаренко (РАЭК) выступил с объемным докладом, где осветил ключевые и самые актуальные цифры Рунета о вкладе цифровой экономики России в общую экономику страны. Программа второго дня Форума началась с дискуссии «Пиастры на бочку: отбираем интернет-рынок у пиратов», где эксперты высказали свое мнение о том, каков объем пиратского рынка, как его можно урегулировать и что может стимулировать пользователей к потреблению платного контента. Третий день БМКФ 2017 был посвящен информационной безопасности, искусственному интеллекту и телемедицине. За 3 дня работы Форум собрал около тысячи профессиональных участников и представителей интернет-отрасли и смежных отраслей.

Премьерные события выставки вызвали большой интерес у посетителей.

Деловой форум «Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес». Организаторами выступили издательство «Открытые системы» и АО «Экспоцентр». Пленарное заседание было посвящено перспективам цифровой трансформации государства, общества и бизнеса. Состоялись дискуссии по проблематике стратегических программ, инициатив в области цифровой трансформации и их нормативно-правового обеспечения; по проблемам Интернет вещей. Участники круглого стола по актуальным вопросам достижения технологической независимости и импортозамещения в сфере ИКТ обсудили трудности, с которыми сталкиваются российские производители телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. Работу форума продолжила сессия, посвященная технологиям и решениям цифровой трансформации.

Первый международный «TeleMultiMedia Forum 2017: Настоящее и будущее медиапотребления в России и мире» организован АО «Экспоцентр», издательством «Телеспутник» в партнерстве с инвестиционно-промышленным холдингом GS Group, телекомпанией «Первый ТВЧ» и MSK-IX, при поддержке Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), IAB Russia и Института Современных Медиа MOMRI.

Аналитики, производители контента, представители технологических компаний, OTT-сервисов и операторов платного ТВ обсудили развитие российской отрасли цифрового ТВ в контексте новых моделей медиапотребления. Пленарное заседание было посвящено влиянию трансформации медиасистем на отрасль цифрового ТВ. В этой секции своим видением происходящих изменений и прогнозами на будущее поделились аналитики, которые специализируются на исследованиях рынков телевидения, OTT и телерекламы. Участники второй сессии обсудили эволюцию бизнес-моделей операторов платного ТВ в цифровую эпоху. Третья сессия позволила заглянуть в будущее новых медиаформатов и ознакомиться с перспективами их интеграции с традиционным контентом. Заключительной частью конференции TeleMultiMediaForum 2017 стали дебаты, посвященные взаимоотношениям между OTT-провайдерами и игроками рынка платного ТВ.

В рамках выставки «Связь-2017» уже второй раз прошла конференция операторов связи "GPON 2017", организованная компанией «Элтекс Коммуникации». Цель конференции – обмен опытом построения GPON сетей в различных условиях. На мероприятии обсуждались базовые вопросы, в частности, про принципиальные различия технологий GPON от GEPON, и конкретные кейсы построения оптических сетей в частных секторах и решений по оборудованию уличных WiFi точек доступа с авторизацией типа Hotspot на базе оптической сети.

На выставке работала 21-я весенняя конференция, организованная клубом операторов Москвы КлубКОМ.рф и АО «Экспоцентр». Тема конференции этого года – «Новые цифровые технологии – как они меняют жизнь сегодня». Эксперты ИКТ из крупных банков с одной стороны и лидеры операторского рынка с другой активно дискутировали об изменении бизнес-практик с использованием современных цифровых технологий и о цифровом вооружении современника. Клуб операторов собрал в «Экспоцентре» руководителей и владельцев независимых операторов фиксированной связи и контент-провайдеров, а также широкий круг IT-специалистов, связанных с отраслью ИКТ.

Положительные отзывы участников и гостей выставки свидетельствуют о том, что выставка прошла успешно и на высоком организационном уровне.

Олег Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи:

– Выставка проходит в рамках Недели высоких технологий. Много экспонентов, много компаний, много новшеств, много инновационных подходов. Федеральное агентство связи традиционно поддерживает эту выставку. Наши задачи разделены на две большие части. Это участие в выставке как таковой. У нас здесь представлены несколько компаний – это государственное предприятие космической связи, объединенный стенд наших вузов, издательско-торговый центр «Марка» и предприятия российской системы вещания и оповещения. Все эти предприятия в целом традиционно участвуют в этой выставке, каждый год демонстрируют свои новые изобретения, новые подходы, инновационные решения задач, которые перед ними стоят. Вторая часть задач, которую мы ставим перед собой также традиционно – это подведение итогов нашей работы за ушедший год, постановка задач на год текущий.

Юрий Проскурин, менеджер по продажам АО «ЭнерСис» (EnerSys):

– Наша компания участвует в выставке «Связь» достаточно долгое время. Для нас – это имидж. Продукция, которую мы производим, предназначена для предприятий связи, поэтому выставка представляет для нас особый интерес. Круг клиентов, которые посещают наш стенд, нас вполне устраивает. Мы очень надеемся, что в следующем году на выставку придет еще больше крупных участников, что в свою очередь и приведет к росту посетительской аудитории.

Станислав Никитин, главный инженер Shanghai MRDcom CO.

– Мы занимаемся производством телекоммуникационного оборудования. Участвуем в выставке уже много лет. К сожалению, по выставке заметно, что на российском рынке еще присутствуют кризисные явления. Но это объективная реальность и мы готовы к таким условиям. Аудитория выставки достаточно широкая и в ней мы находим своих клиентов. Поэтому мы рассматриваем возможность участия в следующем году.

Игорь Кот, заместитель генерального директора по маркетингу и международному бизнесу ОАО «Газпром космические системы»:

– Мы участвуем в реализации федеральных целевых программ, несем социальную ответственность, способствуя сокращению цифрового неравенства в нашей стране. И это является важным аспектом и поводом для участия в выставке «Связь». В ее рамках удается договориться о новых контрактах и услугах.

Здесь мы показываем не только то, чего мы уже добились, но и рассказываем о наших перспективах. Так, в 2018 году мы планируем запуск нового спутника «Ямал-601», который заменит на геостационарной орбите своего предшественника. Благодаря новому диапазону частот он существенно увеличит мощность сигнала и позволит расширить доступ к спутниковому широкополосному интернету.

Федор Клименко, генеральный директор ООО «ГРИН ЭмДиСи» (GreenMDC):

- Мы не ожидали такого ажиотажа - наш стенд посетили более 400 специалистов, абсолютное большинство из которых составляли административные и технические руководители среднего и высшего звена системной интеграции, крупного корпоративного бизнеса из России и стран СНГ. В ходе выставки мы получали много вопросов про конструктив МЦОДа, его инженерные системы, детали сборки и доставки. С гордостью хочу отметить, что многие гости отметили высокое качество исполнения МЦОДа и большое внимание к эргономике и техническим деталям. Такой интерес и много положительных отзывов о наших решениях подтверждают нашу уверенность в движении в нужном направлении.

В следующем году 30-я юбилейная международная выставка «Связь-2018» пройдет с 24 по 27 апреля 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр».