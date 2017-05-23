"Карачаево-Черкесскэнерго" подготовился к прохождению грозового периода

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23 мая 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Обильная на осадки весна для энергетиков Карачаево-Черкесии не стала неожиданностью. Комплекс обязательных и дополнительных мероприятий выполнен специалистами филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевых объектов в грозовой период, а также с целью координации действий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных технологических нарушений.
В частности, энергетики обследовали электросетевые объекты, наметив мероприятия по обеспечению надежной работы оборудования распределительных устройств подстанций, трансформаторных пунктов и линий электропередачи. При этом особое внимание уделялось состоянию отдельно стоящих и портальных молниеотводов, заземляющих устройств электрооборудования подстанций, состоянию подстанционной изоляции. Также были выполнены измерения токов проводимости без отключения от сети, тепловизионный контроль оборудования, выборочные инженерные осмотры участков воздушных линий электропередачи, в ходе которых проверены состояние грозозащитных тросов и его контактных соединений, заземляющих устройств опор ЛЭП и оттяжек, изоляции.
Еще до начала грозового периода специалисты филиала восстановили на воздушных линиях с системой плавки гололёда схемы заземления грозозащитных тросов, разземленных перед началом осенне-зимнего периода, проверили состояние искровых промежутков на изолирующих гирляндах грозозащитных тросов и при необходимости их отрегулировали.
Кроме того, заблаговременно проведены внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки оперативного персонала филиала по определению мест повреждения на ЛЭП с помощью фиксирующих приборов.
Своевременно выполненные мероприятия позволяют в настоящее время без технологических нарушений в сети проходить грозовой период, когда энергосистема подвергается дополнительной нагрузке, а из-за грозовых разрядов резко возрастает угроза повреждения электрооборудования.
В случае же возникновения чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения погоды, в режиме повышенной готовности находятся оперативно-диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады, разработан план действий, оповещения и вызова аварийно-выездных бригад, подготовлен автотранспорт и спецтехника, создан аварийный запас материалов и оборудования.
Между тем, по данным Гидрометцентра России, сильные осадки в виде дождя и града вероятны на территории республики до конца июня.