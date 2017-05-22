Команда Апатитской ТЭЦ стала победителем соревнований оперативного персонала ПАО "ТГК-1"

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 мая 2017, 09:17
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
В Санкт-Петербурге завершились соревнования профессионального мастерства среди специалистов теплоэлектростанций ПАО «ТГК-1». Первое место по сумме баллов заняли энергетики Апатитской ТЭЦ.
Серебряным призером стала команда Первомайской ТЭЦ, бронзовым — команда Южной ТЭЦ ПАО «ТГК-1».
В течение четырех дней девять команд из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ленинградской и Мурманской областей, представляющие тепловые электростанции, демонстрировали знания техники безопасности, мастерство управления оборудованием и умение действовать в различных ситуациях.
— Подготовка, тренировки, сами выступления дают опыт, который востребован на практике. Соревнования закончились, теперь время применить его на производстве. Все участники получили знания, отработали навыки, повысили квалификацию, – отметила начальник Учебного центра «ПАО ТГК-1» Виктория Плотникова.
Алексей Воробьев, главный инженер ПАО «ТГК-1» отметил:
– Вы показали, кто что умеет, кто чего достиг. Небольшой разрыв в баллах между командами говорит о том, что в целом уровень знаний, умений и навыков нашего персонала очень хороший. Желаю вам надежной безаварийной работы. Уверен, что вы сумеете применить все знания, которые здесь получили, в своей повседневной работе.
Задания соревнований были максимально приближены к реальным условиям работы ТЭС. Участники прошли восемь этапов, которые позволяли оценить как слаженность командного взаимодействия, так и индивидуальное мастерство. Самыми зрелищными испытаниями стали ликвидация возгорания оборудования и оказание доврачебной помощи пострадавшему.