Компаунды, соответствующие современным стандартам на кабели

Немецкая компания Melos в сотрудничестве со своим партнёром компанией Inhol (Голландия) разработала целый ряд термопластичных композиций для изготовления изоляции, оболочек и подушек под броню кабелей. Эти материалы отличаются оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик, поэтому многие производители кабельных изделий готовы перейти на использование этих экономически выгодных компаундов.

Преимущества заключаются не только в снижении производственных затрат, но также в других аспектах, выгодных для конечных потребителей: более простой процесс переработки, сокращение отходов, возможность создания новых более дешёвых кабельных конструкций. Важным является также тот факт, что эти компаунды легко могут быть сертифицированы на соответствие общепринятым международным стандартам на кабельные изделия.

Создание реальных эффективных, безгалогенных, не распространяющих горение композиций стало возможным после изучения рынка и присутствующих на нём кабельных конструкций, которые чаще всего можно ежедневно видеть или использовать в Европе и США. Достигнутый результат послужил стимулом для компании Melos для дифференцирования своих позиций на рынках кабельных материалов. Основной целью было представление новых рецептур термопластичных эластомеров, демонстрация их высокого качества, возможности больших объёмов выпуска, коротких сроков доставки и конкурентоспособных цен.

Компания Melos уже установила на своём производственном предприятии новое оборудование для компаундирования и готова удовлетворять растущий спрос на эти материалы. Компания является опытным производителем кабельных компаундов, которые она поставляет производителям кабелей в разные страны мира в соответствии с их индивидуальными требованиями. Ассортимент выпускаемой продукции включает широкий выбор термопластичных, радиационно и пероксидно сшиваемых компаундов для изготовления изоляции и оболочек кабельных изделий, используемых в таких областях, как морские системы, "зелёная" энергетика, морской транспорт, подвижной состав, автомобилестроение, электроустановки общего назначения и др.

Не содержащие галогенов изоляционные компаунды типа Mecoline I RDX 1213 F и Mecoline I RDX 1229 F пригодны для эксплутации при температурах до 125°C. Эти быстро отверждаемые, радиационно сшиваемые композиции могут перерабатываться при очень высоких скоростях технологической линии. Для более высоких рабочих температур выпускаются галогенизированные компаунды типа Mecoline RDX. При использовании этих материалов легко могут быть достигнуты максимальные рабочие температуры от 150°C до 225°C. Для достижения температур свыше 200°C требуются более сложные рецептуры на основе фторполимеров.

Кроме того, компания производит некоторые другие продукты с высокой стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ, обладающих высоким уровнем гибкости для применения в проводах для подключения аккумуляторных батарей в гибридных или электрических автомобилях. Рецептуры этих материалов специально разработаны в соответствии с требованиями таких стандартов, как ISO 6722, ISO 14572, SAE J1127 или SAE J1128.