МРСК Центра требует от организаторов торгов на покупку Воронежской горэлектросети исполнить предписание ФАС надлежащим образом

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
23 мая 2017, 09:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
ПАО «МРСК Центра» ознакомилось с результатами повторной оценки заявок на покупку МУП «Воронежская горэлектросеть» и считает, что организаторы конкурса не выполнили предписание УФАС по Воронежской области. В своем предписании антимонопольное ведомство обязывало провести повторный подсчет баллов по подкритерию «Квалификация персонала», однако он вновь был выполнен без учета документов, фактически представленных участниками конкурса. Конкурсная комиссия обнулила оценки по указанному критерию всем участникам конкурса. При этом АО «ГЭС» и АО «ЭнергоИнвест» для оценки заявок по подкритерию «Квалификация персонала» не подтвердили необходимого профессионального образования работников. В свою очередь, ПАО «МРСК Центра» такие документы предоставило. Компания подготовила и направила в УФАС соответствующее заявление.
Организация продолжит внимательно отслеживать и всеми законными способами пресекать любые попытки нарушений процедуры подведения итогов конкурса. О злоупотреблениях со стороны организаторов или недобросовестных участников будут незамедлительно проинформированы надзорные ведомства.