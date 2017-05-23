"МРСК Урала" обеспечивает открытость закупочных процедур для малого и среднего бизнеса

В рамках Дня российского предпринимательства в ОАО «МРСК Урала» (входит в группу компаний «Россети») состоялся День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, посвященный вопросам организации закупочной деятельности в энергокомпании.



В мероприятии приняли участие более 50 представителей различных компаний, имеющих статус малого и среднего бизнеса, представители региональных подразделений общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, специалисты департамента логистики и материально-технического обеспечения, а также департамента безопасности энергокомпании.



В мероприятии также приняли участие директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Юрий Зафесов, член правления, председатель Комиссии по импортзамещению «ОПОРЫ РОССИИ», эксперт по энергетике в Государственной Дума РФ Валерий Шагаев, член Комитета по энергетике «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Рязанов.



Специалисты ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Россети» ответили на вопросы о процедуре закупок, требований к оформлению документов для участия в конкурсных процедурах. Особое внимание было уделено работе, проводимой в рамках импортозамещения оборудования и материалов, используемых компанией и применению критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции.



Энергетики рассказали также и о мерах поддержки предпринимателей в рамках действующей программы партнерства ОАО «МРСК Урала» с субъектами малого и среднего бизнеса.



Стоит отметить, что программа партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства работает в компании уже четвертый год. Она устанавливает комплекс мер, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков. Основная цель реализации программы партнёрства – расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам электросетевой инфраструктурной компании.



На дне открытых дверей также был затронут вопрос о создавшейся негативной тенденции по предоставлению потенциальными участниками конкурсных процедур недостоверных сведений в составе документов. Например, за 1 квартал 2017 года было выявлено более 30 компаний, предоставивших недостоверную информацию в составе своих заявок. Это касается сведений о среднесписочной численности работников, справок, выданных ФНС России, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, выданные комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Чтобы избежать негативных последствий и недоразумений специалисты ОАО «МРСК Урала» в ходе встречи порекомендовали тщательно изучать пакет документов и оформлять их, исходя из существующих требований.



Энергетики также подвели итоги реализации дорожной карты по расширению доступа к закупкам в ОАО «МРСК Урала» за 2015-2016 годы. За указанный период около четырех десятков компаний стали участниками программы партнерства между «МРСК Урала» и субъектами малого и среднего предпринимательства. Доля закупок малого и среднего бизнеса по итогам 2016 года составила 75%, что больше показателей 2015 года на 4%. Общий объем закупок, проведенных только для субъектов малого и среднего предпринимательства, за прошлый год составила 4,8 млрд. рублей, тогда как в 2015 году данный показатель был равен 1,8 млрд. рублей.



Как подчеркнул, член правления «ОПОРЫ РОССИИ» Валерий Шагаев ОАО «МРСК Урала» в полной мере выполняет нормативы по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупочной деятельности и обеспечивает максимальную прозрачность закупок госкомпании. Торги проводятся в честной и конкурентной борьбе между поставщиками.



Как отметил директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Юрий Зафесов, вопросу информационной открытости все сетевые компании уделяют сегодня максимум внимания. Так, например, количество закупок с использованием электронных площадок для проведения конкурентных процедур в ОАО «МРСК Урала» составляет 100% от общего объема процедур в стоимостном выражении.



В течение 2016 года специалисты ОАО «МРСК Урала» провели более 4600 закупок на общую сумму более 12,3 млрд рублей.