Медведев представил Путину план развития экономики до 2025 года

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 мая 2017, 10:04
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА
Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план действий правительства на 2017-2025 годы.
"В соответствии с вашим поручением правительство подготовило комплексный план — это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы", — сказал Медведев на встрече с Путиным.
"Выход где-то в период 2019-2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи", — добавил он.
Президент отметил, что "вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы".
Он напомнил, что над соответствующим планом работают и экспертные группы. "Но, безусловно, работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений", — сказал Путин.
Он предложил премьеру обсудить идеи правительства, а затем по готовности — разработки экспертов, чтобы по итогам принять окончательный вариант.
Медведев также отметил, что эти предложения необходимо обсудить, имея в виду также параллельную разработку экспертным сообществом.
"Мы с ними находимся в прямом контакте, обсуждаем разные предложения", — сказал премьер. Он отметил, что необходимо обсудить все предложения, которые войдут в окончательный план действий кабмина.
"Мы тоже внимательно все посмотрим и сделаем выводы о том, что является наиболее перспективным, интересным и наиболее целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта", — добавил Путин.
Источник: РИА Новости.