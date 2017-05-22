Медведев представил Путину план развития экономики до 2025 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план действий правительства на 2017-2025 годы.



"В соответствии с вашим поручением правительство подготовило комплексный план — это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы", — сказал Медведев на встрече с Путиным.



"Выход где-то в период 2019-2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи", — добавил он.



Президент отметил, что "вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы".



Он напомнил, что над соответствующим планом работают и экспертные группы. "Но, безусловно, работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений", — сказал Путин.



Он предложил премьеру обсудить идеи правительства, а затем по готовности — разработки экспертов, чтобы по итогам принять окончательный вариант.



Медведев также отметил, что эти предложения необходимо обсудить, имея в виду также параллельную разработку экспертным сообществом.



"Мы с ними находимся в прямом контакте, обсуждаем разные предложения", — сказал премьер. Он отметил, что необходимо обсудить все предложения, которые войдут в окончательный план действий кабмина.



"Мы тоже внимательно все посмотрим и сделаем выводы о том, что является наиболее перспективным, интересным и наиболее целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта", — добавил Путин.

Источник: РИА Новости.