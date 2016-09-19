В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. № 2668-р, в период с 22 по 27 августа 2017 года пройдет Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017», организатором которого выступает Министерство обороны Российской Федерации.



Это масштабное мероприятие, которое будет проходить третий год подряд, и в котором примут участие крупные отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. В прошлом году на полях форума работали представители более 80 стран мира, 35 из которых представляли официальные делегации. Общее количество гостей в составе военных делегаций превысило 260 человек. Впервые в рамках форума Министерство Обороны России, в абсолютно новом формате провело церемонию подписания 17 государственных контрактов на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей.



Основные мероприятия Форума пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область) и представят собой уникальный формат, совмещающий статический показ спецтехники в «Патриот Экспо», динамический показ возможностей военной техники на земле и в воде на полигоне «Алабино», а также демонстрацию авиационной техники на аэродроме «Кубинка».

Общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках превысит 200 тыс. квадратных метров. На Форуме будет продемонстрирован показ ходовых возможностей более 200 образцов вооружения и военной техники, представлено более 1000 российских и иностранных предприятий и организаций.



Научно-деловая программа пройдет в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов, что позволит обсудить актуальные вопросы обороны и безопасности, дальнейшие направления совершенствования способов производства продукции военного назначения.



Посетители форума смогут ознакомиться с последними достижениями в области высоких технологий и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере, а также с образцами военной техники из наличия Минобороны России.

Программой Форума предусмотрена работа специалистов в дни, свободные от массового посещения, что будет способствовать созданию благоприятных условий для проведения деловых встреч и переговоров.



В рамках Форума «АРМИЯ 2017», с целью реализации государственных задач по диверсификации оборонных производств, которые направлены на организацию выпуска современной высокотехнологичной гражданской продукции, также, с 22 по 27 августа 2017 года пройдет Международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «IntellTechExpo: Интеллектуальные промышленные технологии 2017».



Экспозиции Форума разместятся в залах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот».