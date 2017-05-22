"Пермэнерго" способствует развитию логистической инфраструктуры в Пермском крае

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
23 мая 2017, 10:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
В Перми одна из ведущих розничных российских компаний X5 Retail Group открыла крупный распределительный центр (РЦ). Электроснабжение центра обеспечил филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». В рамках реализации договора технологического присоединения энергетики построили более 2,6 км воздушной и 0,2 км кабельной линий 6 кВ. Также проведена реконструкция ячейки 6 кВ на подстанции 35/6 кВ «Вышка», где установлен новый вакуумный выключатель 6 кВ.
Проведенные мероприятия позволяют выдать запрошенную мощность в объеме 3,4 МВт. Новый логистический комплекс площадью более 23 500 квадратных метров будет обеспечивать поставки товаров во все магазины «Пятерочка» в Пермском крае (на данный момент более 280 универсамов).
При полной загрузке распределительный центр будет обрабатывать и размещать продукцию 350 поставщиков. Доля местных производителей в ассортименте торговой сети «Пятерочка» в Пермском крае составляет 22%, а в некоторых категориях, например, «хлеб, хлебобулочные изделия» превышает 90%. Благодаря открытию логистического комплекса количество рабочих мест, предоставляемых торговой сетью «Пятерочка» в Пермском крае, увеличилось на 230 и превысило 3 900.