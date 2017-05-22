 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" способствует развитию логистической инфраструктуры в Пермском крае

Пермэнерго способствует развитию логистической инфраструктуры в Пермском крае

23 мая 2017, 10:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

91 просмотр

В Перми одна из ведущих розничных российских компаний X5 Retail Group открыла крупный распределительный центр (РЦ). Электроснабжение центра обеспечил филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». В рамках реализации договора технологического присоединения энергетики построили более 2,6 км воздушной и 0,2 км кабельной линий 6 кВ. Также проведена реконструкция ячейки 6 кВ на подстанции 35/6 кВ «Вышка», где установлен новый вакуумный выключатель 6 кВ.

Проведенные мероприятия позволяют выдать запрошенную мощность в объеме 3,4 МВт. Новый логистический комплекс площадью более 23 500 квадратных метров будет обеспечивать поставки товаров во все магазины «Пятерочка» в Пермском крае (на данный момент более 280 универсамов).

При полной загрузке распределительный центр будет обрабатывать и размещать продукцию 350 поставщиков. Доля местных производителей в ассортименте торговой сети «Пятерочка» в Пермском крае составляет 22%, а в некоторых категориях, например, «хлеб, хлебобулочные изделия» превышает 90%. Благодаря открытию логистического комплекса количество рабочих мест, предоставляемых торговой сетью «Пятерочка» в Пермском крае, увеличилось на 230 и превысило 3 900.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!