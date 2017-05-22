Правительство Забайкальского края утвердило разработанную с участием Системного оператора Схему и программу развития электроэнергетики региона на период 2018–2022 гг.

Правительство Забайкальского края утвердило разработанную при участии Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края» (Забайкальское РДУ) Схему и программу развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2018–2022 годы.

Документ, определяющий перспективы развития электроэнергетического комплекса региона, рассмотрен и согласован субъектами электроэнергетики на заседании рабочей группы по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики региона 12 апреля 2017 года и утвержден распоряжением Губернатора Забайкальского края 30 апреля 2017 года.

Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края (СиПР) на период 2018–2022 годы разработана ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» по заказу Министерства территориального развития Забайкальского края при участии Филиала АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ. В подготовке документа также участвовала специально созданная рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства территориального развития Забайкальского края, субъектов электроэнергетики и крупных потребителей региона.

Целью СиПР является создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Забайкальского края и эффективное использование энергетических ресурсов на территории региона.

Основой для СиПР Забайкальского края стал разработанный АО «СО ЕЭС» совместно с ПАО «ФСК ЕЭС» проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2017–2023 годы. При разработке СиПР Забайкальского края использовались подготовленные Системным оператором ежегодный отчет о функционировании ЕЭС России, а также прогноз спроса на электроэнергию и мощность на территории Забайкальского края и предложения по развитию распределительных сетей. СиПР содержит информацию о перспективных балансах производства и потребления электрической энергии и мощности в границах региона, существующих и планируемых к вводу в эксплуатацию электростанциях установленной мощностью 5 МВт и выше, электросетевых объектах напряжением 110 кВ и выше, а также сводные данные о развитии электрической сети напряжением 35 кВ и выше.

В принятом документе спрогнозирован рост энергопотребления на территории региона в среднем на 0,3 % ежегодно. В соответствии с прогнозом потребление электрической энергии на территории Забайкальского края к 2022 году достигнет уровня 7 984 млн кВт∙ч. В 2016 году этот показатель составил 7 863 млн кВт·ч.

Согласно документу до 2022 года предполагается построить и ввести в эксплуатацию:

ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Быстринская I и II цепь с ПС 220 кВ Быстринская (2017 год);

ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – ДВК с ПС 110 кВ ДВК (2017 год);

ПС 220 кВ Петровск-Забайкальская после реконструкции с изменением схемы РУ 220 кВ (2018 год);

ВЛ 220 кВ Чита – Озерный ГОК I и II цепь с ПС 220 кВ Озерный ГОК (2018 год);

ВЛ 220 кВ Маккавеево – Чита №1 и №2 с ПС 220 кВ Багульник, с заходом одной цепи на ПС 220 кВ Багульник и строительством ВЛ 110 кВ Багульник – Заречная (2019 год);

ВЛ 220 кВ Чара – Удоканский ГМК I, II цепь с ПС 220 кВ Удоканский ГОК (2019 год);

ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Ново-Широкая – Благодатка (2019 год);

ВЛ 220 кВ Тында – Лопча – Хани – Чара ГОК (2017, 2019 годы);

ВЛ 220 кВ Чара – Блуждающий I, II цепь с ПС 220 кВ Блуждающий (2021 год).

Ввод в эксплуатацию нового оборудования улучшит режимно-балансовую ситуацию в энергосистеме Забайкальского края, а также обеспечит возможность технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

Утвержденная Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского краястанет основой для разработки и формирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики региона.