Правительство приняло изменения к правилам технологического присоединения к энергосетям

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 мая 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
20 мая 2017 года вступил в силу постановление Правительства РФ №542 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации по вопросам составления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям». Типовые формы акта разграничения балансовой принадлежности и разграничения эксплуатационной ответственности (АРБП и АРЭО) признаны утратившими силу. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго» Вячеслав Костецкий.
После 20 мая завершение процедуры техприсоединения будет оформляться двумя актами: актом о выполнении технических условий и актом об осуществлении технологического присоединения. Причем, новая форма акта о техприсоединении будет содержать информацию, которая ранее указывалась в АРБП и АРЭО.
– Эти новшества ускорят процесс техприсоединения и сократят объемы оформляемой технической документации, – поясняет Вячеслав Костецкий. – Раньше потребитель, подавший заявку, мог заключить договор энергоснабжения только после получения всего пакета документации от нас. Теперь это можно сделать до завершения всех процедур техприсоединения и ускорить процесс фактического подключения к сетям.
Абонент, желающий ускорить заключение договора энергоснабжения, имеет право вместе с заявкой на технологическое присоединение, которую он подает в центр обслуживания потребителей Кубаньэнерго, предоставить распечатанный и подписанный со своей стороны проект договора энергоснабжения, обращает внимание заместитель генерального директора. Типовые формы таких договоров размещены на официальных сайтах энергосбытовых компаний.