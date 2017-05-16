 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Псковэнерго" готовится к ЕГЭ

Псковэнерго готовится к ЕГЭ

23 мая 2017, 14:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

239 просмотров

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения единого государственного экзамена на территории Псковской области специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» провели комплекс предупредительных  мероприятий. На сегодняшний день в производственных отделениях электрических сетей «Псковэнерго» проведена дополнительная проверка надежности схем и  обследование оборудования, задействованного в электроснабжении всех пунктов приема экзаменов.
 
В дни проведения ЕГЭ на дежурстве будут находиться в общей сложности 49 передвижных  резервных источника электроснабжения (РИСЭ), которые позволят в случаях непредвиденных технологических нарушений оперативно восстановить подачу электроэнергии на пункты приема экзаменов. С этой целью в преддверии ответственных мероприятий налажено взаимодействие специалистов «Псковэнерго» с работниками школ, ответственными за внутренние электрические сети в зданиях.
 
В период проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности на предприятии будет организовано дежурство ответственных технических руководителей и дополнительных оперативно-выездных и ремонтных бригад.
 
По данным Администрации Псковской области, для проведения ЕГЭ в основной период на территории региона будет задействованы 373 аудитории, все они оборудованы видеокамерами. 
 
Основной этап сдачи школьниками Единого государственного экзамена начнется 29 мая с экзамена по информатике. 31 мая пройдет первый массовый экзамен по базовой математике. Всего в итоговой аттестации примут участие более 5,8 тыс. девятиклассников и почти 2,8 тыс. выпускников одиннадцатых классов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!