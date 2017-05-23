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Отраслевые новости: В мире

РФ обсуждает с Грецией и Болгарией точку входа в ЕС "Турецкого потока"

РФ обсуждает с Грецией и Болгарией точку входа в ЕС Турецкого потока

23 мая 2017, 16:12
Рубрика: В мире
Метки: ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

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Россия обсуждает с Грецией и Болгарией по точке входа в Европу "Турецкого потока", сообщил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, есть возможность для подключения других стран В целом, реализация планов на территории ЕС зависит от решений европейских стран.

Он сообщил, что уже началась укладка подводной части трубопровода, протяженность которой составляет около тысячи километров, после этого начнутся работы по сухопутной части "Турецкого потока" протяженностью 200 километров по территории Турции. В общей сложности планируется проложить две нитки газопровода, одна из которых полностью сориентирована на турецкий рынок, а вторая предназначена для снабжения европейских государств.

"Прежде всего при принятии решений по вопросу по точке входа в Европу должны быть проанализированы экономические факторы, потому что газопровод, мы об этом неоднократно говорили, - это не политический проект, это сугубо экономический проект, а после этого уже, соответственно, к этому будут подключаться и возможности других европейских стран", - заявил глава правительства.

"При этом мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что в конечном счете реализация этих планов на территории европейского континента, стран Европейского союза, зависит от решений, которые будут приняты европейскими государствами. Мы никому не хотим навязываться. Мы исходим из того, что это интересный взаимовыгодный проект, и по нему должны быть приняты необходимые решения", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Источник: ПРАЙМ.

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