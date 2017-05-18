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Пресс-релизы

РУСАЛ расширяет производство на Бокситогорском глиноземном заводе

РУСАЛ расширяет производство на Бокситогорском глиноземном заводе

23 мая 2017, 17:40
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ

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ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о завершении модернизации Бокситогорского глиноземного завода. Инвестиции в проект составили 1,65 млн долларов.

В рамках проекта, длившегося с октября 2015 года по май 2017 года, установлено современное дробильное и обогатительное оборудование для увеличения выпуска корундовой продукции до 79 тыс. тонн. В частности, объем производства материалов огнеупорного направления будет увеличен на 6 тыс. тонн, абразивного – на 4 тыс. тонн в год.

Корунд – огнеупорный и химически сверхтвердый материал на основе оксида алюминия, который используется в металлургической промышленности при производстве абразивных материалов и огнеупорных изделий, а также в машиностроении.

Вводимый в строй новый комплекс – российская разработка специально для БГЗ. Модернизация производства обеспечит выпуск продукции, соответствующей требованиям экспортного рынка, на долю которого за четыре месяца 2017 года приходится 50% всех продаж БГЗ.

«Открытие новой промышленной площадки на Бокситогорском глиноземном заводе имеет важное значение для всей  металлургической промышленности РФ, поскольку предприятие производит около 100 наименований корундовой продукции: шлифовальное зерно и порошки, микрошлифпорошки, огнеупорные крупки, неформованные огнеупорные смеси. Внедрение новой технологии улучшает условия труда работников предприятия и соответствует стандартам охраны окружающей среды», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

По итогам 2016 года объем отгрузки корундовой продукции составил 69 тыс. тонн, что является лучшим показателем в истории предприятия. Причиной увеличения продаж стало улучшение качественных характеристик готового продукта, рост востребованности огнеупорных фракций корундовой продукции на внутреннем рынке, а также повышение спроса со стороны зарубежных потребителей, в том числе европейских . 

Компания: ОК РУСАЛ

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