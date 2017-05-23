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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Снижение сверхнормативных потерь в электрических сетях "Чеченэнерго" требует комплексного подхода

Снижение сверхнормативных потерь в электрических сетях Чеченэнерго требует комплексного подхода

23 мая 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

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Чеченские энергетики разрабатывают план мероприятий по снижению сверхнормативных потерь в электрических сетях на основании результатов, полученных в ходе рейдовых мероприятий. Об этом говорили на совещании, проведенного управляющим директором АО «Чеченэнерго» Русланбеком Докуевым.

Все внешние воздействия на состояние электросетевого комплекса республики в части потерь электроэнергии должны незамедлительно пресекаться, так как устойчивость и надежность функционирования электрических сетей являются не менее важными показателями в работе. Специалисты энергокомпании выделили несколько направлений, способствующих решению проблемы снижения уровня потерь в сетях. Это мероприятия по улучшению режимов работы электрических сетей, реконструкции электрических сетей, совершенствованию системы учета электроэнергии и снижению хищений энергоресурса.

Среди прочих вопросов, включенных в повестку дня, актуализация перечня технических установок, находящихся на балансе ОАО «Нурэнерго», их исключение из договора аренды; обеспечение своевременного технического обслуживания и ремонта электрооборудования; устройство ограждений на объектах, находящихся под напряжением, где это необходимо.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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