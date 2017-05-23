Томская область расширяет сотрудничество с ПАО "Россети"

Современное состояние и тенденции развития композиции
23 мая 2017, 09:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ТЕХПОЛИТИКА
Реализацию дорожной карты «Расширение использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозмещающих, для ПАО «Россети» обсудили участники круглого стола, прошедшего 18 мая в Томске.
«В рамках реализации дорожной карты с «Россетями» объем поставок продукции и технологий томских предприятий на объекты дочерних сетевых компаний ПАО «Россети» в 2016 году составил свыше 500 млн рублей. Основными поставщиками продукции, работ и услуг являются АО «Сибкабель», ООО «Томсккабель», АО «НПФ «Микран», АО «ЭлеСи», АО «Манотомь», ООО «Элком+» и НИ ТПУ», — сообщил заместитель начальника департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области Владимир Филатов.
Участники круглого стола обсудили правовые аспекты, механизмы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, роль электронных ресурсов в содействии закупкам, а также новые тенденции в политике обеспечения их открытости и доступности.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве с томскими предприятиями на долгосрочной основе. Дорожная карта для ПАО «Россети» является механизмом реализации программы замены импортных материально-технических ресурсов на отечественные. Закупка томской высокотехнологичной продукции позволяет снизить издержки за счет снижения закупочных цен и эксплуатационных затрат. Ряд наших компаний уже отметили положительный опыт эксплуатации оборудования томского производства», — отметил начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Ашот Кобелян.
«Участие в дорожной карте предоставляет возможность томским организациям наращивать объемы производства и развивать научно-технический потенциал», — отметил вице-губернатор Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.
В круглом столе приняли участие представители администрации Томской области, общественных организаций, руководители департаментов ПАО «Россети», ПАО «ТРК», потенциальные и действующие партнеры, представители бизнес-сообществ, банков и страховых компаний.
Справочно
Дорожную карту «Расширение использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозмещающих, для ПАО «Россети» глава Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Олег Бударгин подписали в сентябре 2014 года.