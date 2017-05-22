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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Умные" электрические сети появятся в Валдайском и Боровичском районах Новгородской области

Боровичский и Валдайский районы Новгородской области станут первыми территориями, где будут внедряться активно-адаптивные электрические сети («умные» сети). Об этом сообщил генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»  Александр Летягин во время пресс-конференции для региональных СМИ.
 
По словам руководителя компании, проект будет реализовываться в рамках инвестиционной программы филиала «Новгородэнерго». При сравнительно небольших затратах, энергетики ожидают хороший экономический эффект от их эксплуатации. Александр Летягин отметил, что  решения, на которых строятся  «умные» сети  практически не требуют обслуживания, что существенно сокращает затраты.
 
«Экономия позволит влиять на сдерживание роста тарифов в перспективе», - подчеркнул он .
 
Эффект внедрения интеллектуальных сетей должны почувствовать и потребители. В случае возникновения технологических  нарушений сократиться время их поиска.
 
«Технология предполагает внедрение «умных» систем оперативного управления. Оператор получает «наглядную» сеть, которую в режиме онлайн можно выделить, сегментировать, принять нужное решение. За  несколько минут можно будет определить характер и место повреждения линии. Не высылая бригаду, оператор локализует поврежденный участок, включит социально-значимых  потребителей» , - пояснил генеральный директор.
 
По словам Александра Летягина, если первый опыт внедрения технологии «умных» сетей окажется удачным, компания готова распространить его и на другие районы Новгородской области.
 
Выбор Боровичского и Валдайского районов в качестве пилотных также пояснил директор филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» Михаил Деянков.
 
«Валдайский и Боровичский РЭСы небольшие, с хорошими производственными показателями. На примере таких компактных объектов будет намного легче оценить эффект и принять решение о дальнейшем внедрении этой системы в «Новгородэнерго»,  - сказал он.
 
Напомним, в конце апреля руководитель ПАО «Россети» Олег Бударгин и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашением было предусмотрено внедрение технологии Smart grids («умные сети» – англ.) в двух районах области.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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