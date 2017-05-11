Узнать о графике плановых отключений электроэнергии можно на официальном сайте ПАО "МРСК Центра"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
23 мая 2017, 17:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО
О плановых отключениях электроэнергии жители Липецкой области могут узнать на сайте ПАО «МРСК Центра» mrsk-1.ru (на главной странице сайта необходимо кликнуть на баннер «Графики отключения и строительства»), или позвонить на прямую линию энергетиков 1350. Специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым отключением, или же связано с какой-либо нештатной ситуацией, а так же уточнят сроки включения и причину обесточивания.
Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на основании плана капитального ремонта ежемесячно формирует график плановых отключений, с указанием объектов и сроков. При этом специалисты филиала стараются максимально возможный объем работ на объекте выполнять без перерыва электроснабжения потребителей, а работы, связанные с отключением, проводить в максимально сжатые сроки, в период, когда неудобства, связанные с перерывом электроснабжения минимальны.
Графики отключения электроэнергии так же согласовываются с муниципальными властями, территориальными подразделениями МЧС и крупными потребителями. Все социально значимые объекты на период проведения работ запитываются по резервной схеме энергоснабжения.