В Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации состоялось обсуждение проекта "дорожной карты" по реализации национального проекта "Интеллектуальная энергетическая система России"

В Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации состоялся организованный совместно с Минэнерго России круглый стол «Обсуждение проекта плана мероприятий («дорожной карты») по реализации национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России» (ИЭСР). В мероприятии приняли участие Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации Сергей Есяков, представители компаний ТЭК, научного и экспертного сообщества.



В своем выступлении директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин отметил, что на сегодняшний день энергосистема России одна из самых надежных в мире, и важный аспект внедрения любых инноваций в ней дальнейшее поддержание и повышение этой надежности. Новые возможности для улучшения качества работы системы и передаваемой энергии открывает появление новых «интеллектуальных» технологий в электроэнергетике. Внедрение «умных» сетей (Smart Grid) и «цифровых» подстанций будет способствовать снижению количества аварий и времени на восстановление после них. Потребительские сервисы обеспечат участие активных пользователей в работе энергосистемы и позволят менять ее параметры и характеристики в реальном времени в зависимости от нужд потребителя, участвующего в работе сети. На создание в России такой «интеллектуальной» энергосистемы и направлены решения ИЭСР.



Работа по национальному проекту ИЭСР ведется Минэнерго России с 2014 года по поручению Президента Российской Федерации. За это время совместно с экспертами институтов Российской академии наук и Высшей школы экономики разработана концепция реализации проекта, а также представленный на круглом столе проект «дорожной карты». Документ определяет набор последовательных шагов по преобразованию существующей энергосистемы России в соответствии с идеологией энергетики будущего.



По словам генерального директора АО «НИЦЭ» Ивана Иванова, презентовавшего проект «дорожной карты», при разработке документа учтена мировая практика подготовки «дорожных карт» создания «умных» электрических сетей, а также существующие международные руководства в этой области. Мероприятия проекта «дорожной карты» по реализации проекта ИЭСР взаимоувязаны с «дорожной картой» «Энерджинет» Национальной технологической инициативы и планом мероприятий по внедрению инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса, утвержденным Правительством Российской Федерации.



В ходе состоявшейся дискуссии участники круглого стола высказали консолидированное мнение об актуальности реализации «дорожной карты» в контексте современных трендов трансформации электроэнергетики – развития распределенной генерации, «интеллектуальной» и возобновляемой энергетики – и дали свои предложения по доработке проекта «дорожной карты». После их систематизации Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации они будут направлены в Минэнерго России.