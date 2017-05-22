В Ярэнерго прошли совместные соревнования работников МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья по учету электроэнергии и оптимизации потерь

Победой Ярославского и Нижегородского филиалов завершились соревнования профессионального мастерства работников отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь районов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».



На учебно-тренировочном полигоне в городе Ростове Великом с 17 по 18 мая двадцать команд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: по одной из каждой области присутствия компании, боролись за право называться лучшими работниками отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь. Нынешний формат соревнований, в которых совместно принимали участие сотрудники МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, был реализован впервые - в данный момент обе распределительные сетевые компании находятся в процессе слияния.



На открытии соревнований главный советник генерального директора ПАО «Россети» Светлана Жолнерчик отметила в своей речи, что персонал, который занимается учетом и контролем электроэнергии, сегодня играет первостепенную роль в деятельности компании, так как потери – это упущенная возможность компании для развития и реализации дополнительных объёмов производственных программ. Поэтому 2017 год объявлен ПАО «Россети» годом борьбы с потерями.



Важность темы снижения потерь в современных экономических условиях подчеркнул также директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов, приглашенный на соревнования энергетиков:



«Снижение потерь – это в первую очередь, большее количество продукции, доведенное до конечного потребителя и улучшение ее качества. Этот аспект определяет эффективность любого предприятия, как в энергетике, так и в экономике в целом», - объяснил Андрей Иванович.



Программа соревнований состояла из пяти этапов. От конкурсантов требовалось продемонстрировать знания действующих правил, регламентов и методических инструкций, навыки оказания первой медицинской помощи, выполнить допуск в эксплуатацию измерительного комплекса с трехфазным счетчиком электроэнергии и измерительными трансформаторами тока в электроустановке до 1000 вольт, заменить заведомо неисправный однофазный счетчик электроэнергии, а также произвести тушение пожара в электроустановке.



При подготовке к соревнованиям все команды проделали большой объем работы: изучали технологическую и нормативную документацию, инструкции, проводили практические занятия и отрабатывали выполнение операций. Судьи оценивали правильность выполнения заданий в соответствии с технологической картой и нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности. Все задания выполнялись на время, за любую ошибку с команд снимались конкурсные баллы.



Наиболее сложным техническим этапом соревнований, с точки зрения участников и судей, оказался этап №4, на котором работа велась на измерительном комплексе с трехфазным счетчиком электроэнергии и измерительными трансформаторами тока.



«Трехфазный счетчик сложнее однофазного, чтобы проверить правильность его подключения, нужно выполнить больший объём работ с измерительными приборами. Дополнительную сложность у команд вызвала работа на стенде – они есть еще не во всех филиалах. У бригад, которые привыкли иметь дело с «живыми» потребителями и «живыми» счетчиками, действия на стенде порой вызывали неудобства. В данном случае преимущество имели те команды, которые были подготовлены с использованием стендов», - объяснил главный судья соревнований, начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети» Александр Пешков.



В целом, судейская комиссия зафиксировала высокий уровень всех участников. Из команд МРСК Центра лучше всех справилась со всеми заданиями и, с результатом 729,5 баллов из 730 возможных, заняла первое место команда филиала «Ярэнерго». Из команд МРСК Центра и Приволжья с результатом 632,5 баллов победу праздновал филиал «Нижновэнерго».



«В ребятах я была уверена, они молодцы, - призналась руководитель ярославской команды Марина Столбникова. - Три недели мы готовились к соревнованиям. По каждому направлению с командой занимались руководители соответствующих управлений. Последнюю неделю особенно активно работали с выездом на полигон и на стендах. Особый упор ни на что не делали, все этапы равнозначны, на всех строгие судьи, поэтому отрабатывали все. Считаю, что победа нам досталась благодаря усердию тех, кто готовил команду, и стараниям самих работников – они очень хотели победить».



Не менее тщательную работу по подготовке провела и команда «Нижновэнерго»: «Бессонные ночи, работа с билетами, изучение документов по охране труда и работа на стендах – все отрабатывали до автоматизма», - рассказал руководитель команды Олег Титов.



От соревнований у Олега Валерьевича остались положительные впечатления, особо же он подчеркнул момент обмена опытом. По его мнению, обмен опытом – это не пустые слова. Энергетика сложная сфера и не всегда достаточно почитать учебник, чтобы разобраться во всех нюансах, поэтому нужно перенимать опыт у того, кто знает и умеет больше.



«У разных филиалов могут быть различные технологические карты. Ни одна из них не противоречит требованиям, но как выбрать лучшую? По результатам соревнований, я уверен, всеми будут просмотрены видео работы команд, проанализированы отличия и выбраны наилучшие варианты для дальнейшей работы. Мне, лично, очень интересно посмотреть видеозаписи выступлений ведущих команд МРСК Центра», - объяснил Олег Титов.



Соревнования профессионального мастерства энергетиков проводятся как одна из форм обучения персонала. Директор филиала «Ярэнерго» Александр Корнилов обратил внимание на тот факт, что этап подготовки едва ли не важнее самих соревнований, ведь именно на этапе подготовки работники получают основной объём знаний, проводят тренировки, моделируют различные ситуации. Наряду с качественным ежегодным обучением, которое проходят сотрудники, эта работа приводит к высоким результатам:



«Наша команда стала лучшей. Это говорит о том, что наши сотрудники наиболее квалифицированы, подготовлены и способны успешно выполнять стоящие перед ними задачи», – резюмировал Александр Корнилов



Дополнительно Александр Анатольевич сообщил, что в каждом районе электрических сетей филиала «Ярэнерго» закуплены стенды, на которых работники отделов учета электроэнергии проводят тренировки по замене приборов учета, их инструментальной проверке, выявляют «заряженные» счетчики с устройствами, которые искажают показания приборов учета.



На церемонии подведения итогов заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» Евгения Кабанова поблагодарила участников и организаторов мероприятия и выразила надежду, что команды из двадцати регионов страны, у каждой из которых имеется свой уникальный опыт, за прошедшие два дня смогли обменяться им с коллегами, повысить свою квалификацию, и узнать что-то новое, что поможет специалистам в их дальнейшей работе.



«Насколько это ни банально звучит, но – кадры решают все. Мы можем принимать много управленческих решений, формировать регламентирующие документы, утверждать мероприятия. Но все наши документы реализуются нашими сотрудниками. И для нас первостепенно важно, чтобы добиться успеха, иметь обратную связь и постоянно повышать уровень квалификации персонала», - выступила Евгения Валерьевна.



Победителями профессионального мастерства работников отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь районов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» стали:



МРСК «Центра»:



1 место – команда «Ярэнерго»



2 место – команда «Костромаэнерго»



3 место – команда «Белгородэнерго»



«Лучший реаниматор» - Цибульский Дмитрий «Смоленскэнерго»



«Лучший знаток электротехники» - Пасхин Алексей «Ярэнерго»



«Лучший бригадный автомобиль» подготовил филиал« Брянскэнерго»



«Лучший судья соревнований» по мнению участников - Алдонова Ольга ИА «МРСК Центра»



«За трудовое долголетие» вручили награду Марченко Игорю «Курскэнерго»



«Надежда энергетики» - Дмитриев Руслан «Воронежэнерго»



МРСК «Центра и Приволжья»:



1 место – команда «Нижновэнерго»



2 место – команда «Ивэнерго»



3 место – команда «Мариэнерго»



«Лучший реаниматор» - Антонов Сергей «Ивэнерго»



«Лучший знаток электротехники» - Веселов Сергей «Нижновэнерго»



«Лучший бригадный автомобиль» подготовил филиал «Кировэнерго»



«Лучший судья соревнований» по мнению участников - Архилаев Магамед ИА «МРСК Центра»



«За трудовое долголетие» вручили награду Пильгаеву Валерию «Рязаньэнерго»



«Надежда энергетики» - Шабалин Андрей «Кировэнерго»



Все победители получили памятные и ценные поощрительные призы. Команде «Ярэнерго» и «Нижновэнерго» достались главные призы соревнований – новые бригадные автомобили УАЗ.