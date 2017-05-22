В антирейтинге ингушских энергетиков - потребители Назрановского и Сунженского районов

По результатам рейдовых мероприятий, проведенных с января по апрель 2017 года, специалистами филиала МРСК Северного Кавказа — «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в отношении физических и юридических лиц составлено 14 актов бездоговорного потребления на 1 млн 252 тыс. 494 кВт.ч или 6 997 158 руб. и 79 актов безучетного потребления на 769 тыс. 713 кВт.ч., то есть с начала года в общей сложности было выявлено 93 незаконных присоединения к сетям.

Самыми распространенными способами хищения остаются умышленная порча приборов учета, установка скрытой проводки, самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи. Лидируют в антирейтинге потребители Назрановского и Сунженского районов. На основании составленных актов нарушителям выставлены счета на оплату.

Как отметил директор филиала «Ингушэнерго» Султан Цечоев, с января 2017 года правила расчёта объема электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства, в отношении потребителей сильно ужесточились. «Теперь, если установлен факт вмешательства в работу прибора учета, стоимость похищенного рассчитывается на основании утвержденного региональными органами власти норматива с применением повышающего коэффициента 10, а период расчета может достичь трех месяцев. Сумма платежа может составить десятки, а то и сотни тысяч рублей, а если дело дошло до суда, то, помимо расходов за электроэнергию, гражданину придется возмещать еще и судебные издержки. Так что гораздо дешевле соблюдать закон: поставить счетчик и рассчитываться за потребленную электроэнергию по закону», - пояснил руководитель предприятия.

Кроме того, бездоговорное потребление электроэнергии часто становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Это приводит к падению напряжения в сети, снижению качества и надежности электроснабжения, и может быть опасно для жизни, так как действующие электроустановки находятся под напряжением.