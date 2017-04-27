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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В текущем году "Самарские РС" расчистят 990 га просек линий электропередачи

В рамках ремонтной программы текущего года в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» запланирована расчистка 990 га просек линий электропередачи 6-110 кВ. На выполнение мероприятий направлено более 28 млн рублей.

Расчистка просек является одним из ключевых направлений ремонтной программы по обеспечению безаварийной работы линий электропередачи, успешного прохождения пожароопасного сезона, а также сезона максимальных нагрузок. Деревья и кустарники представляют серьезную угрозу для воздушных линий - касание ветками проводов и падение деревьев на провода могут стать причиной возникновения внештатных ситуаций.

Пик работ по приведению просек ЛЭП в надлежащее состояние приходится на весенне-летний период, когда проводятся массовые ремонтные работы и ведется подготовка электросетевого комплекса Самарской области к осенне-зимнему периоду. Работы ведутся как хозяйственным, так и подрядным способом без ограничения электроснабжения потребителей. Весь персонал, задействованный в расчистке просек, обеспечен необходимыми инструментами и спецодеждой в строгом соответствии с техникой безопасности. Дополнительно используется спецтехника – мульчеры и харвестер. По завершении всех этапов работы древесный мусор убирается и утилизируется.

До начала осенне-зимнего максимума нагрузок 2017/2018 гг. самарскому филиалу ПАО «МРСК Волги» в рамках ремонтной программы предстоит расчистить около 990 га по Самарской области и на территории г.о. Самара. Завершить работы планируется в сентябре.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"
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