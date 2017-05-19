"Владимирэнерго" принял участие в выставочных мероприятиях V Владимирского межрегионального экономического Форума

С 19 по 21 мая 2017 года энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья " - "Владимирэнерго" представляли предприятие на традиционной выставке, организованной в рамках Владимирского межрегионального экономического Форума. В этом году темой Форума была "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее". Всего масштабная выставка промышленного и инвестиционного потенциала 33-го региона объединила более 300 предприятий и организаций, а также туристические экспозиции всех муниципальных образований Владимирской области. Кроме того, сформированы стенды гостей форума из Абхазии, Беларуси, Молдовы, Чили, а также из Ивановской, Калужской, Костромской, Тульской и Ярославской областей. За три дня выставку посетили более четырех тысяч жителей региона, а так же представители федеральной и региональной власти, общественных структур, а также российского и международного экспертного сообществ.



На стенде "Владимирэнерго", который иллюстрировал производственный потенциал энергокомпании и надёжность электроснабжения городов Золотого кольца, энергетики информировали посетителей выставки о технологическом присоединении к электросетям, энергоэффективности и энергосбережении, правилах соблюдения безопасности вблизи энергообъектов, вручали листовки и полиграфическую продукцию, демонстрировали видеоролики на большом экране.



Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго», включающее полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Это позволяет не только ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в регионе. В целом для технологического присоединения различных групп потребителей энергетики филиала «Владимирэнерго» в 2017 году планируют построить, реконструировать и технически перевооружить 244,33 км ВЛ и ввести 6,07 МВА мощности. Все работы по обновлению распредсетей энергетики проводят с применением современных технологий: самонесущего изолированного провода увеличенного сечения, железобетонных опор, более мощных и энергоэффективных трансформаторов. По итогам первого квартала текущего года к электросетям филиала "Владимирэнерго" была присоединена 751 энергоустановка потребителей на общую мощность 14 МВт.