 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Волгоградский филиал МРСК Юга готов к грозовому сезону

Волгоградский филиал МРСК Юга готов к грозовому сезону

23 мая 2017, 10:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО

Обсудить на форуме

107 просмотров

Сезон ливней и гроз по прогнозам синоптиков продлится в Волгоградской области едва ли не до середины лета. В целях повышения надежности работы энергосистемы в неблагоприятных погодных условиях специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») провели внеплановые осмотры линий электропередачи.

Бригады специалистов филиала проверили техническое состояние грозозащитных устройств, молниеотводов, разрядников, ограничителей перенапряжений и заземляющих спусков железобетонных опор.

Для защиты воздушных линий электропередачи от прямых ударов молнии, атмосферных перенапряжений и последствий этих явлений волгоградские энергетики применяют простые и надежные устройства современной молниезащиты, к которым относятся мультикамерные разрядники.

Ими оборудована воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ, расположенная в Жирновском районе. Этими высокотехнологичными устройствами заменили и грозозащитные тросы на участках воздушных линий, подходящих к подстанциям «Линево- Алешники» и «Алешники -Макаровская».

На каждой подстанции волгоградского филиала МРСК Юга установлено в среднем более двадцати единиц разрядников и ограничителей перенапряжения, которые регулярно проходят техническое обслуживание.

В рамках подготовки к грозовому периоду специалисты энергокомпании на линии ВЛ-35 кВ ЦРМЗ установили новый грозотрос на участке протяженностью 3,6 км. Энергетики проверили аппаратуру релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, регистраторов аварийных событий С оперативным и ремонтным персоналом проведены технические учения и внеплановые инструктажи по действиям в условиях грозы.

Компания: ПАО "Россети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!