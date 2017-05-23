Волгоградский филиал МРСК Юга готов к грозовому сезону

О выставке Связь-2017 рассказывают
23 мая 2017, 10:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Сезон ливней и гроз по прогнозам синоптиков продлится в Волгоградской области едва ли не до середины лета. В целях повышения надежности работы энергосистемы в неблагоприятных погодных условиях специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») провели внеплановые осмотры линий электропередачи.
Бригады специалистов филиала проверили техническое состояние грозозащитных устройств, молниеотводов, разрядников, ограничителей перенапряжений и заземляющих спусков железобетонных опор.
Для защиты воздушных линий электропередачи от прямых ударов молнии, атмосферных перенапряжений и последствий этих явлений волгоградские энергетики применяют простые и надежные устройства современной молниезащиты, к которым относятся мультикамерные разрядники.
Ими оборудована воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ, расположенная в Жирновском районе. Этими высокотехнологичными устройствами заменили и грозозащитные тросы на участках воздушных линий, подходящих к подстанциям «Линево- Алешники» и «Алешники -Макаровская».
На каждой подстанции волгоградского филиала МРСК Юга установлено в среднем более двадцати единиц разрядников и ограничителей перенапряжения, которые регулярно проходят техническое обслуживание.
В рамках подготовки к грозовому периоду специалисты энергокомпании на линии ВЛ-35 кВ ЦРМЗ установили новый грозотрос на участке протяженностью 3,6 км. Энергетики проверили аппаратуру релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, регистраторов аварийных событий С оперативным и ремонтным персоналом проведены технические учения и внеплановые инструктажи по действиям в условиях грозы.