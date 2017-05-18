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Пресс-релизы

ЗиО-Подольск отгрузил оборудование для Белорусской АЭС

ЗиО-Подольск отгрузил оборудование для Белорусской АЭС

23 мая 2017, 10:30
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил на второй блок Белорусской АЭС комплектующие детали сепараторов-пароперегревателей СПП-1200. Общая масса отгруженной продукции составила 50 тонн.

В этом году помимо комплектующих для блока № 2 Белорусской АЭС ПАО «ЗиО-Подольск» изготовил четыре комплекта сепараторов-пароперегревателей СПП-1200. Первые два комплекта готовятся к отправке на атомную станцию.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» поставляют практически все ключевое оборудование для Белорусской атомной электростанции с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Прежде всего, это реакторы и ловушки расплава, трубопроводы, парогенераторы (выполняет АО «АЭМ-Технологии»), главный циркуляционный насос (АО «ЦКБМ»), насосы, системы охлаждения, вспомогательное оборудование машинного зала  и др.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для её строительства выбран проект «АЭС-2006» — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 +» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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