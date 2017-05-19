Компания "Тюменьэнерго" в пять раз сократила сроки присоединения к своим сетям

Значение работы по упрощению доступа к энергетической инфраструктуре предприятиям малого и среднего бизнеса и способы улучшения инвестиционного климата в Тюменской области обсудили на прошедшем в Тюмени семинаре представители бизнес-сообщества и энергетики.



Организатором выступила служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Мероприятие посетили более 50 бизнесменов из Тюмени и ведущие участники энергетического рынка: АО «Тюменьэнерго», ПАО «СУЭНКО», АО «ЭК «Восток», АО «Тюменская энергосбытовая компания», представители департамента ЖКХ Тюменской области и региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В режиме видеоконференцсвязи к участию присоединились представители 15 муниципальных образований региона.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Лариса Невидайло в приветственном слове отметила, что на территории всей страны уже реализуется дорожная карта, и главным результатом этого процесса должны стать упрощение, ускорение и удешевление процедур техприсоединения. Участники семинара обсудили изменения в федеральном законодательстве, которые позволяют снизить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, получили ответы на все интересующие их вопросы и обменялись контактами.



Заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго» – директор филиала «Тюменские распределительные сети» Антон Фирсов в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости взаимной ответственности между сетевыми компаниями и потребителями. По его словам, от предприятий малого и среднего бизнеса в 2016 году было принято 240 заявок, от крупных потребителей – 186. Антон Фирсов подчеркнул, что упрощение процедуры технологического присоединения – это значимая форма поддержки бизнеса, и заверил, что компании одинаково важен каждый потребитель. За четыре года «Тюменьэнерго» сократила сроки технологического присоединения практически в пять раз, с 433 дней в 2013 году до 87 дней в 2016 году, а блок реализации услуг был признан лучшим среди дочерних компаний «Россети».



Такие показатели стали результатом комплексных мер, реализованных в компании. Так, в «Тюменьэнерго» действует стандарт, предусматривающий минимум количества этапов и процедур технологического присоединения, работа ведется по принципу «одного окна», действует интерактивный сервис «Личный кабинет клиента» на сайте компании, с помощью которого потребитель может контролировать процесс исполнения договора. Налажено взаимодействие со сбытовыми компаниями, что позволяет заявителю одновременно заключить договоры технологического присоединения и энергоснабжения.



В планах на ближайшее будущее – сделать возможным подписание договоров с помощью электронно-цифровой подписи, а также добавить функцию оплаты услуг банковской картой в личном кабинете клиента на сайте компании. Это позволит избавить заявителей от посещения сетевой организации.