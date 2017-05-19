Сборная Москвы стала лидером V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

19 мая на торжественной церемонии закрытия финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре были объявлены победители самых масштабных соревнований по профессиональному мастерству за всю историю движения WorldSkills в России.



Команда Москвы вновь стала лидером медального зачета, завоевав 22 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Сборная столицы была чемпионом финала IV Национального чемпионата, который прошел в Московской области в 2016 году.



13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей завоевали представители сборной Республики Татарстан, обеспечив себе второе место в медальном зачете.



Третье место в рейтинге заняла команда Краснодарского края, добавив в копилку своего региона 6 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.



Медали победителям и призерам по всем 109 компетенциям вручили генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, врио директора департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки РФ Инна Черноскутова, руководитель программы JuniorSkills Виктор Пронькин, а также ректор белорусского Республиканского института профессионального образования Аркадий Шкляр и технический делегат от Казахстана в WorldSkills International Риза Орынгали.



К участникам чемпионата со сцены обратилась генеральный директор АСИ Светлана Чупшева: «Вы продемонстрировали потрясающие умения, потрясающий профессионализм и заслужили сегодняшнее чествование. Вы все победители, потому что показали те преимущества, которые в вас есть! Не важно, какую профессию вы выберете, важно, что вы будете работать профессионально и с удовольствием».



С приветственным словом выступил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов: «Приветствую вас на самом большом в мире чемпионате WorldSkills! Каждый из вас причастен к большому и очень важному делу. Благодаря вам меняется система профессиональной подготовки в России! Мы, наверное, единственные в мире, кто пытается при помощи чемпионатов очень быстро поменять систему подготовки кадров». Роберт Уразов также отметил высокий уровень подготовки чемпионата со стороны Краснодарского края.



С 16 по 18 мая в соревнованиях по 109 компетенциям приняли участие более 1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. Работу молодых и юных специалистов оценивали более 1600 экспертов. В рейтинг медального зачета по итогам чемпионата вышли команды 51 региона.