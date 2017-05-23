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Отраслевые новости: Энергетика

В Перми завершен отопительный сезон и начинается подготовка тепловых сетей к следующей зиме

В Перми завершен отопительный сезон и начинается подготовка тепловых сетей к следующей зиме

23 мая 2017, 15:28
Рубрика: Энергетика
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Отопительный сезон 2016-2017 гг. в Перми завершается с 22 мая 2017 года. Соответствующее постановление № 367 от 17 мая 2017 года принято администрацией Перми. В этом году из-за холодной погоды отопительный сезон продолжался дольше обычного. Однако, как показала практика городов, отключивших тепло до наступления стабильно теплой погоды, это решение было полностью оправданным.

С учетом погодных условий, отопление в домах пермяков будет отключаться постепенно, по мере поступления заявок от потребителей. На особом контроле энергетиков Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» с точки зрения обеспечения теплового комфорта будут объекты соцкультбыта – детские сады, школы и больницы

Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» направлены в районные администрации, УК и ТСЖ.

Повышение надежности работы городских тепловых систем будет осуществляться за счет замены устаревших участков трубопроводов и проходить в рамках федеральной программы Группы «Т Плюс» – «Re:Конструкция». Ее цель – сконцентрировать интеллектуальные, финансовые и человеческие ресурсы на обновление проблемной тепловой инфраструктуры, напрямую определяющей уровень комфорта в домах жителей.

В Прикамье в 2017 году Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» планируют вложить в ремонты оборудования 1,984 млрд рублей. 1,557 млрд рублей будут направлены на техническое перевооружение и реконструкцию тепловой инфраструктуры. Значительно повышены вложения в сетевой комплекс – более 500 млн рублей только в г. Перми. Акцент будет сделан на тепломагистралях, проходящих по улицам Островского, Леонова, Мильчакова и других. Таким образом, общий объем вложений на подготовку объектов генерации и теплосетей к зиме увеличен в два раза.

Первая в 2017 году реконструкция тепловых сетей была реализована до завершения отопительного сезона. Это перекладка более 70 метров магистрального трубопровода по улице Крисанова, которая была выполнена в сжатые сроки. Помимо повышения бесперебойности теплоснабжения жителей данного микрорайона, была полностью отремонтирована дорога и благоустроена территория. Такой подход будет применяться ко всем объектам, где будут проводиться ремонты. В этом году Пермская сетевая компания благоустроит в Перми 8,4 тыс. квадратных метров дорог, тротуаров и газонов.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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