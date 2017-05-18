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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Белгородэнерго: количество обслуживаемых светильников возросло до 195 тысяч

Белгородэнерго: количество обслуживаемых светильников возросло до 195 тысяч

24 мая 2017, 14:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО

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Количество обслуживаемых филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» светоточек увеличилось до 195 125 штук. В прошлом году в регионе появилось 4 725 новых светильников. В числе главных причин прироста остается строительство и реконструкция зданий и сооружений с благоустройством прилегающей территории и инфраструктурное обустройство дорожной сети региона.

Согласно муниципальным контрактам на техническое обслуживание объектов наружного освещения, муниципальные образования области освещает свыше 181 тысячи светильников, еще более 14 тысяч установлены на автомобильных дорогах общего пользования. Для обеспечения исправной и безопасной работы сетей наружного освещения филиал в прошлом году заменил 5 972 светильника и более 18 тысяч ламп.

Своевременное включение и выключение наружного освещения в Белгородской области осуществляется в соответствии с единым Графиком работы наружного освещения, утвержденным постановлением правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 г. № 54-пп «Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области» в редакции от 16.03.2015 г. № 89-пп.

В соответствии с тем же документом филиал проводит ежегодную ревизию сетей, регулировку телемеханического и автоматического управления, устраняет повреждения, восстанавливает работоспособность сетей, ламп, светильников и, наконец, с помощью специального оборудования дистанционно управляет режимами горения более чем 110 тысяч светоточек по всей области.

Для центральных улиц, площадей, автодорог, кольцевых транспортных развязок, мостов, территории предприятий и организаций, элементов городской инфраструктуры предусмотрен общий режим работы наружного освещения – в течение всего темного времени суток. В некоторых случаях, при низкой интенсивности движения пешеходов и транспортных средств, допускается частичное отключение светильников. Во всех остальных случаях фонари работают с наступлением вечерних сумерек и до 23:35 часов, а затем с 06:00 утра и до рассвета. Режим горения наружного освещения может быть изменен по решению администрации муниципалитета.

Устранение неисправностей горения светильников, замену ламп, установку дополнительных светоточек энергетики выполняют в соответствии с графиками, составленными и утвержденными администрациями муниципальных образований с учетом заявок потребителей.

По текущим вопросам, касающимся работы наружного освещения, можно обращаться по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 13-50 в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

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