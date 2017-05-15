Делегация ПАО "ФИЦ" приняла участие в III Международной отраслевой стратегической сессии "Энерджинет": "Энергетика будущего. Реальная динамика изменений"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
24 мая 2017, 17:39
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, Energynet
В Севастополе с 18 по 20 мая 2017 года прошла III Международная отраслевая стратегическая сессия «Энерджинет»: «Энергетика будущего. Реальная динамика изменений».
Текущая сессия нацелена на выработку единого образа будущей российской энергетики к 2035 году, формирование стратегии развития отечественного энергетического комплекса, активизацию и консолидацию профессионального сообщества в рамках проекта «Энерджинет», формирование системообразующих проектов, определение пилотных регионов, уточнение состава и структуры ключевых проектов.
В работе III Международной отраслевой стратегической сессии приняли участие руководители предприятий энергетической отрасли, эксперты, представители профильных министерств и институтов развития, представители научных организаций.
Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и первый заместитель Генерального директора Николай Богомолов приняли участие в работе группы по направлению «Сообщество и Кооперация», на которой обсуждались вопросы создания механизмов и форм кооперации с целью создания рынка интеллектуальной энергетики в России и продвижения на международных рынках конкурентоспособных технологий, продуктов и сервисов.
Заместитель начальника управления перспективного развития ПАО «ФИЦ» Владимир Князев участвовал в работе группы по направлению «Энергетическая наука». В данной группе обсуждались цели и задачи отраслевой науки будущего. На заседаниях группы поднимались актуальные вопросы текущего состояния отраслевой науки и были предложены пути их решения. Результатом стало формирование видения места отраслевой науки в среднесрочной и долгосрочной перспективе и её взаимодействие с прикладной наукой, получившей свое развитие в интересах крупных компаний ТЭК.
По результатам работы сессии ПАО «ФИЦ» будут подготовлены предложения по актуализации дорожной карты «Энерджинет» и реализации пилотных проектов в г. Севастополь в рамках реализации инициатив «Энерджинет».