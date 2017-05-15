 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Делегация ПАО "ФИЦ" приняла участие в III Международной отраслевой стратегической сессии "Энерджинет": "Энергетика будущего. Реальная динамика изменений"

Делегация ПАО ФИЦ приняла участие в III Международной отраслевой стратегической сессии Энерджинет: Энергетика будущего. Реальная динамика изменений

24 мая 2017, 17:39
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, Energynet

Обсудить на форуме

237 просмотров

В Севастополе с 18 по 20 мая 2017 года прошла III Международная отраслевая стратегическая сессия «Энерджинет»: «Энергетика будущего. Реальная динамика изменений».

Текущая сессия нацелена на выработку единого образа будущей российской энергетики к 2035 году, формирование стратегии развития отечественного энергетического комплекса, активизацию и консолидацию профессионального сообщества в рамках проекта «Энерджинет», формирование системообразующих проектов, определение пилотных регионов, уточнение состава и структуры ключевых проектов.

В работе III Международной отраслевой стратегической сессии приняли участие руководители предприятий энергетической отрасли, эксперты, представители профильных министерств и институтов развития, представители научных организаций.

Генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и первый заместитель Генерального директора Николай Богомолов приняли участие в работе группы по направлению «Сообщество и Кооперация», на которой обсуждались вопросы создания механизмов и форм кооперации с целью создания рынка интеллектуальной энергетики в России и продвижения на международных рынках конкурентоспособных технологий, продуктов и сервисов.

Заместитель начальника управления перспективного развития ПАО «ФИЦ» Владимир Князев участвовал в работе группы по направлению «Энергетическая наука». В данной группе обсуждались цели и задачи отраслевой науки будущего. На заседаниях группы поднимались актуальные вопросы текущего состояния отраслевой науки и были предложены пути их решения. Результатом стало формирование видения места отраслевой науки в среднесрочной и долгосрочной перспективе и её взаимодействие с прикладной наукой, получившей свое развитие в интересах крупных компаний ТЭК.

По результатам работы сессии ПАО «ФИЦ» будут подготовлены предложения по актуализации дорожной карты «Энерджинет» и реализации пилотных проектов в г. Севастополь в рамках реализации инициатив «Энерджинет».

Компания: ПАО "ФИЦ"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!