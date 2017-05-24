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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетический институт повышения квалификации Кубаньэнерго нашел новые векторы работы

Энергетический институт повышения квалификации Кубаньэнерго нашел новые векторы работы

24 мая 2017, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, WorldSkills Russia

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Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» заключил соглашения о сотрудничестве с министерством промышленности и энергетики Краснодарского края, а также с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Соглашения подписаны на пятом национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в Краснодаре.

Сотрудничество предполагает объединение усилий для содействия в организации профподготовки и трудоустройства выпускников, а также признания «УДПО «Энергетический институт   повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» результатов демонстрационного экзамена в качестве объективной и независимой оценки качества подготовки кадров.

– Чемпионат «Молодые профессионалы», который вот уже пятый раз проходит в Краснодаре, является отличной площадкой демонстрации профессионального мастерства молодых специалистов. Мы заинтересованы в подобных соглашениях, так как это позволяет значительно поднять престиж рабочих профессий и воспитать технически грамотных специалистов, – отметил ректор энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго», депутат городской Думы Краснодара Евгений Рудь.

 Для справки: WorldSkills – международное некоммерческое движение, главная цель которого – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования, в которое входят 75 стран. Каждая страна, ставшая участником движения, проводит свои конкурсы профессионального мастерства.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Эта новость часть сюжета WorldSkills
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