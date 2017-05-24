Энергетический институт повышения квалификации Кубаньэнерго нашел новые векторы работы

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
24 мая 2017, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, WorldSkills Russia
Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» заключил соглашения о сотрудничестве с министерством промышленности и энергетики Краснодарского края, а также с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Соглашения подписаны на пятом национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в Краснодаре.
Сотрудничество предполагает объединение усилий для содействия в организации профподготовки и трудоустройства выпускников, а также признания «УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» результатов демонстрационного экзамена в качестве объективной и независимой оценки качества подготовки кадров.
– Чемпионат «Молодые профессионалы», который вот уже пятый раз проходит в Краснодаре, является отличной площадкой демонстрации профессионального мастерства молодых специалистов. Мы заинтересованы в подобных соглашениях, так как это позволяет значительно поднять престиж рабочих профессий и воспитать технически грамотных специалистов, – отметил ректор энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго», депутат городской Думы Краснодара Евгений Рудь.
Для справки: WorldSkills – международное некоммерческое движение, главная цель которого – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования, в которое входят 75 стран. Каждая страна, ставшая участником движения, проводит свои конкурсы профессионального мастерства.