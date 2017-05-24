Команда Коношского РЭС победила на соревнованиях профмастерства "Архэнерго"

16-17 мая в Вельске прошли соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»). В региональных соревнованиях приняли участие бригады четырех производственных отделений филиала – Вельских, Плесецких, Котласских и Архангельских электросетей. В составе каждой команды мастер участка и три электромонтера по эксплуатации распредсетей напряжением 0,4-10 кВ. Участникам предстояло пройти 6 этапов.



Этап первый: компьютерная проверка знаний действующих правил, инструкций и норм.



Этап второй (медицинский): освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Оказание пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера «Гоша», решение ситуационных медицинских задач. «Все команды верно продемонстрировали реанимационные действия на манекене и «оживили» Гошу, - рассказала судья этапа, начальник службы психофизиологической надежности персонала «Архэнерго» Наталья Широких. – В числе десяти ситуационных задач, предлагаемых к решению, были, например, такие: У коллеги произошел обморок – ваши действия? В результате ранения началось артериальное кровотечение – наложите жгут и повязку. Или необходимо было оказать первую помощь при переломе конечности, ранении шеи и т.д. Высокие баллы за грамотные действия получила вельская команда, но в целом все действовали правильно и уверенно».



3-й этап: первичное подключение жилого дома от действующей воздушной линии электропередачи с применением гидроподъемника. «В первую очередь, здесь необходимо было соблюдать новые требования по охране труда при работе на высоте, - рассказал судья этапа, начальник электротехнической службы «Архэнерго» Дмитрий Фетин. – А также необходимы были навыки и умения работы с самонесущим изолированным проводом».



4-й этап: замена главного рубильника в трансформаторной подстанции, измерение сопротивления изоляции ошиновки 0,4 кВ.



5-й этап: замер габаритов в соседних пролетах линии электропередачи, замер сопротивления заземления опоры воздушной линии.



6-й этап: тушение пожара на комплектной трансформаторной подстанции. При прохождении этого этапа необходимо было строго соблюдать все нормы безопасности и правила охраны труда. Прежде чем взять в руки огнетушитель, электромонтеры должны были облачиться в диэлектрические боты и перчатки, проверить наличие каски с защитным экраном. Баллы начислялись за безукоризненное соблюдение требований охраны труда и скорость. «В нашем деле при любой нештатной или аварийной ситуации работники, прежде всего, должны помнить об опасности и действовать осторожно, потому что производственный травматизм недопустим, по крайней мере, мы стараемся свести его к минимуму и постоянно обучаем персонал», - подчеркнул судья этапа, ведущий инженер отдела производственной безопасности «Архэнерго» Сергей Молоковский.



В целом, ежегодные соревнования способствуют повышению уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и техническому обслуживанию распределительных сетей, сотрудники делятся передовым опытом, учатся производить работы по ремонту и техническому обслуживанию распределительных сетей еще более качественно, эффективно и безопасно, в дальнейшем повышается производительность труда.



По итогам соревнований наибольшее количество баллов за прохождение всех этапов набрала команда «Плесецких электросетей» в составе работников Коношского РЭС. Теперь энергетики отправятся на межрегиональные соревнования филиалов МРСК Северо-Запада по ремонту и обслуживанию распредсетей, которые пройдут в Вологде 29 мая – 2 июня 2017 г.



«Мы все делали четко, быстро и грамотно, потому что это – наша работа, которую мы выполняем каждый день, - прокомментировал руководитель команды, начальник Коношского РЭС Александр Забродин. – В преддверии межрегиональных соревнований настрой у нас боевой, проводим дополнительную подготовку. Постараемся достойно представить «Архэнерго» и получить как можно больше полезного опыта от коллег из других филиалов».