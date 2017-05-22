"Ленэнерго" восстановило электроснабжение в Московском районе Петербурга, нарушенное сторонней организацией

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
24 мая 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в кратчайшие сроки полностью восстановило электроснабжение в Московском районе Петербурга, нарушенное из-за отключения линии 110 кВ. По предварительным данным отключение произошло в результате несогласованного производства работ сторонней организацией.
Специалисты ПАО «Ленэнерго» оперативно прибыли на место для устранения технологического нарушения. С 14:26 электроснабжение потребителей восстановлено.
«Ленэнерго» устанавливает организацию, которой принадлежала техника, повредившая линию, после чего будет решен вопрос о привлечении виновника к ответственности.