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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" восстановило электроснабжение в Московском районе Петербурга, нарушенное сторонней организацией

Ленэнерго восстановило электроснабжение в Московском районе Петербурга, нарушенное сторонней организацией

24 мая 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в кратчайшие сроки полностью восстановило электроснабжение в Московском районе Петербурга, нарушенное из-за отключения линии 110 кВ. По предварительным данным отключение произошло в результате несогласованного производства работ сторонней организацией.

Специалисты ПАО «Ленэнерго» оперативно прибыли на место для устранения технологического нарушения. С 14:26 электроснабжение потребителей восстановлено.

«Ленэнерго» устанавливает организацию, которой принадлежала техника, повредившая линию, после чего будет решен вопрос о привлечении виновника к ответственности.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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