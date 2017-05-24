Минпромторг России планирует продлить программу поддержки производства новых высокотехнологичных средств производства

Современное состояние и тенденции развития композиции
24 мая 2017, 17:13
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
Минпромторгом России планируется продление действия запущенной в 2016 году программы поддержки производства новых высокотехнологичных средств производства. Соответствующий нормативный правовой акт подготовлен для утверждения Председателем Правительства Российской Федерации.
Субсидирование пилотных партий промышленной продукции позволяет существенно сократить расходы отечественных предприятий, связанные с производством и выводом на рынок нового высокотехнологичного оборудования. Производителям компенсируется до 50% от фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, инженерную разработку и проектирование, приобретение оснастки и расходного инструмента, логистические операции и т.д.
В соответствии с редакцией Правил предоставления субсидий российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией пилотных партий промышленной продукции 2017 года увеличен перечень продукции, подпадающей под категорию средств производства.
В перечень наименований продукции, относящихся к средствам производства, включены новые позиции отраслей строительно-дорожного и коммунального машиностроения.
«Данная мера поддержки стимулирует внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию современных российских образцов высокотехнологичного промышленного оборудования. Производители получают возможность снизить свои издержки на запуск пилотной продукции, а потребители – приобрести ее по более приемлемым ценам», – отметил Директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов.