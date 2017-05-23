 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

Молодые ученые и инноваторы со всей России запустят “Конвейер инноваций” на форуме “Армия-2017”

Молодые ученые и инноваторы со всей России запустят “Конвейер инноваций” на форуме “Армия-2017”

24 мая 2017, 14:48
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017

Обсудить на форуме

235 просмотров

22-27 августа 2017 года в конгрессно-выставочном центре “Патриот” пройдет 3-й Международный военно-технический форум “АРМИЯ-2017” - крупнейшее событие в области вооружения, промышленности и технологий.  Одним из главных объектов Форума в нынешнем году станет специальная экспозиции “Инновационный клуб” - площадка, объединяющая всех субъектов инновационной деятельности в интересах развития отечественной науки, промышленности и технологий.

Ключевая особенность “Инновационного клуба” – конвейер инноваций – экспозиция изобретений и инновационных разработок различных стадий технологической готовности, выполненных молодыми учеными, студентами ВУЗов, научно-исследовательскими организациями, малыми инновационными предприятиями и индивидуальными разработчиками в инициативном порядке.

В “Инновационном клубе” пройдет более 20 различных мероприятий, организованных в современном интерактивном  формате - деловые дискуссии, инвестиционные сессии, презентации, встречи с генеральными конструкторами и мастер-классы.

Дискуссии развернутся по нескольким ключевым темам:
-    “Изобретатели будущего: как воспитать поколение инноваторов?”
-    “Стратегический альянс “наука - бизнес” на пути к научному прогрессу”
-    “Как достучаться до атлантов промышленности?” и др.

Кроме того, каждый участник специальной экспозиции получит уникальную возможность презентовать свою разработку представителям венчурных фондов, бизнес-ангелам и частным инвесторам в ходе инвестиционных сессий.
Разработчики инновационных проектов начальной стадии технологической готовности смогут получить консультации по дальнейшему развитию и коммерциализации своих проектов от ведущих экспертов науки и бизнеса, а также встретиться с представителями предприятий, готовых оказывать содействие в использовании производственного и испытательного оборудования.

В дни массовых посещений “Инновационный клуб” станет pop-science площадкой, где юные изобретатели смогут продемонстрировать свои технические разработки, принять участие в соревнованиях по робототехнике и научных практикумах.

Отбор инновационных проектов для демонстрации на специальной экспозиции “Инновационный клуб” осуществляется путем открытого конкурса, в котором может принять участие любой желающий.  Организатором конкурса выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности  и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России. Заявки принимаются до 1 июня.

Участие в специальной экспозиции “Инновационный клуб”: www.rusarmyexpo.ru/exhibiting/ex_innovation_club

Компания: АРМИЯ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!