Молодые ученые и инноваторы со всей России запустят “Конвейер инноваций” на форуме “Армия-2017”

Современное состояние и тенденции развития композиции
24 мая 2017, 14:48
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017
22-27 августа 2017 года в конгрессно-выставочном центре “Патриот” пройдет 3-й Международный военно-технический форум “АРМИЯ-2017” - крупнейшее событие в области вооружения, промышленности и технологий. Одним из главных объектов Форума в нынешнем году станет специальная экспозиции “Инновационный клуб” - площадка, объединяющая всех субъектов инновационной деятельности в интересах развития отечественной науки, промышленности и технологий.
Ключевая особенность “Инновационного клуба” – конвейер инноваций – экспозиция изобретений и инновационных разработок различных стадий технологической готовности, выполненных молодыми учеными, студентами ВУЗов, научно-исследовательскими организациями, малыми инновационными предприятиями и индивидуальными разработчиками в инициативном порядке.
В “Инновационном клубе” пройдет более 20 различных мероприятий, организованных в современном интерактивном формате - деловые дискуссии, инвестиционные сессии, презентации, встречи с генеральными конструкторами и мастер-классы.
Дискуссии развернутся по нескольким ключевым темам:
- “Изобретатели будущего: как воспитать поколение инноваторов?”
- “Стратегический альянс “наука - бизнес” на пути к научному прогрессу”
- “Как достучаться до атлантов промышленности?” и др.
Кроме того, каждый участник специальной экспозиции получит уникальную возможность презентовать свою разработку представителям венчурных фондов, бизнес-ангелам и частным инвесторам в ходе инвестиционных сессий.
Разработчики инновационных проектов начальной стадии технологической готовности смогут получить консультации по дальнейшему развитию и коммерциализации своих проектов от ведущих экспертов науки и бизнеса, а также встретиться с представителями предприятий, готовых оказывать содействие в использовании производственного и испытательного оборудования.
В дни массовых посещений “Инновационный клуб” станет pop-science площадкой, где юные изобретатели смогут продемонстрировать свои технические разработки, принять участие в соревнованиях по робототехнике и научных практикумах.
Отбор инновационных проектов для демонстрации на специальной экспозиции “Инновационный клуб” осуществляется путем открытого конкурса, в котором может принять участие любой желающий. Организатором конкурса выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России. Заявки принимаются до 1 июня.
Участие в специальной экспозиции “Инновационный клуб”: www.rusarmyexpo.ru/exhibiting/ex_innovation_club