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На кабельном заводе "Спецкабель" внедрено передовое оборудование

Процесс скрутки сердечника кабеля, предназначенного для информационных систем

Процесс скрутки сердечника кабеля, предназначенного для информационных систем

В настоящий момент на кабельном заводе «Спецкабель» осуществляет модернизация производства. Не так давно в целях совершенствования технологии производства кабелей предприятие открыло несколько цехов с передовым оборудованием от европейских компаний.

Волочение медной проволоки – основного сырья для производства кабельной продукции – теперь производится на современном оборудовании немецкой компании «Niehoff». Машина позволяет, выполнять не только волочение и лужение проволоки, но и скрутку из нее стренги – заготовки из нескольких проволок.

На крутильном комплексе итальянской компании «Frigeco» выполняется скрутка сердечников кабелей и их бронирование. Важной особенностью такого оборудования является то, что оно на данный момент представлено в нашей стране в единственном экземпляре.

После проведенного обновления производственного оборудования на заводе была расширена номенклатура выпускаемой продукции, а также повысилось ее качество, например таких марок кабелей, как СКАБ®, Лоутокс®, КунРс®, КИП®, КСБ®, СПЕЦЛАН® и других.

Более подробно о новом оборудовании кабельного завода «Спецкабель» можно узнать на новом сайте предприятия.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"
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