На кабельном заводе "Спецкабель" внедрено передовое оборудование

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
24 мая 2017, 15:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Процесс скрутки сердечника кабеля, предназначенного для информационных систем
В настоящий момент на кабельном заводе «Спецкабель» осуществляет модернизация производства. Не так давно в целях совершенствования технологии производства кабелей предприятие открыло несколько цехов с передовым оборудованием от европейских компаний.
Волочение медной проволоки – основного сырья для производства кабельной продукции – теперь производится на современном оборудовании немецкой компании «Niehoff». Машина позволяет, выполнять не только волочение и лужение проволоки, но и скрутку из нее стренги – заготовки из нескольких проволок.
На крутильном комплексе итальянской компании «Frigeco» выполняется скрутка сердечников кабелей и их бронирование. Важной особенностью такого оборудования является то, что оно на данный момент представлено в нашей стране в единственном экземпляре.
После проведенного обновления производственного оборудования на заводе была расширена номенклатура выпускаемой продукции, а также повысилось ее качество, например таких марок кабелей, как СКАБ®, Лоутокс®, КунРс®, КИП®, КСБ®, СПЕЦЛАН® и других.
Более подробно о новом оборудовании кабельного завода «Спецкабель» можно узнать на новом сайте предприятия.