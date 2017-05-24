Nord Stream 2 не видит необходимости в договоре между ЕС и РФ о "Северном потоке-2"

Компания Nord Stream 2 AG, отвечая за реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2", не считает необходимым заключение между Евросоюзом и Россией соглашения о юридических рамках данного проекта, заявил во вторник официальный представитель оператора Себастьян Саас.



Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации "Северного потока-2".



"Вы слышали о недавних идеях заключить международное соглашение между ЕС и Россией о юридических рамках, но мы не считаем их необходимыми", - сказал Саас участникам делового завтрака, организованного Nord Stream 2 AG в Брюсселе.



По его словам, в реализации проекта заинтересованы компании из 17 стран, уже привлечены более чем 4 миллиарда евро инвестиций.



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На "Северный поток-2" не распространяются правила внутреннего рынка ЕС, так называемого "третьего энергопакета", так как трубопровод будет проложен не по наземной части Евросоюза, а по морскому дну.



По мнению Еврокомиссии, регулирование в области внутреннего газового рынка ЕС "полностью применимо к любой наземной инфраструктуре, что же касается морских трубопроводов, то они не могут строиться и функционировать исключительно по законодательству третьей страны или в юридическом вакууме".



Однако в Nord Stream 2 AG ранее заявляли, что трубопровод не строиться в юридическом вакууме и лишь по правилам одной страны, но учитывает законодательство, в том числе, в области окружающей среды, прочих стран. Кроме того, новый трубопровод должен пройти параллельно уже действующему "Северному потоку", построенному ранее с соблюдением множества международных правил.



Поскольку предоставление разрешения на прокладку трубопроводов находится в компетенции стран-членов ЕС, Еврокомиссия считает необходимым "создать специальный юридический режим для морской части трубопровода, такой режим должен включать некоторые фундаментальные принципы, вытекающие из законодательства ЕС в области энергетики".



Среди этих принципов Еврокомиссия называет "надлежащую прозрачность работы трубопровода, недискриминационное установление тарифов (на прокачку газа — ред.), надлежащий уровень доступа (к возможности прокачивать газ — ред.) третьих сторон, а также уровень разделения деятельности по продаже и транспортировке".



Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".



Источник: ПРАЙМ.

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