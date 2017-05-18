ООО "Башкирэнерго" ведет массовое техприсоединение потребителей в Кугарчинском районе Башкирии

Райцентр Кугарчинского района – с. Мраково – и близлежащие к нему населенные пункты активно застраиваются новыми микрорайонами. Это предусмотрено перспективным планом развития Кугарчинского района до 2020 года, принятого администрацией района. Существенную поддержку этому плану оказывает ООО «Башкирэнерго», которое за счет собственных средств ведет массовое техприсоединение потребителей в новых микрорайонах населенных пунктов Курт-Елга, Кузьминовка, Васильевский и Новониколаевский, а также в микрорайонах Молодежный и Мраковский, относящихся к райцентру.



Энергетики понимают, что без подвода электроэнергии невозможно построить дом. С учетом этого в 2015 году они построили 1,9 км ВЛ 10 кВ и 15,2 км ВЛ 0,4 кВ, в 2016-м – 0,75 км ВЛ 10 кВ и 16,3 км ВЛ 0,4 кВ. В 2015 и 2016 годах были поставлены под напряжение, соответственно, 9 и 3 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. За два года на хуторе Васильевском электросетевики ввели в строй 0,05 км ВЛ 10 кВ и 0,93 км ВЛ 0,4 кВ, в Новониколаевском - 0,08 км ВЛ 10 кВ и 1,3 км ВЛ 0,4 кВ. В обоих населенных пунктах поставили по одной трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. В Кузьминовке специалисты ООО «Башкирэнерго» построили 1 км ВЛ 0,4 кВ, в населенном пункте Курт-Елга – 1,13 км ВЛ 10 кВ, 4,6 км ВЛ 0,4 кВ и 3 ТП 10/0,4 кВ мощностью по 160 кВА. В новых микрорайонах с. Мраково были построены 0,03 км ВЛ 10 кВ, 1,13 км ВЛ 0,4 кВ и поставлена под напряжение одна ТП 10/0,4 кВ на 160 кВА.



Если в 2010 году население Мраково составляло 8,7 тыс. человек, то нынче, по данным заместителя главы администрации Кугарчинского района по вопросам жизнеобеспечения, строительству, архитектуре, промышленности, транспорту и связи Валерия Павлова, оно достигает 11 тысяч. По его мнению, не в последнюю очередь этот прирост был обеспечен большим объемом работы, выполненным специалистами ООО «Башкирэнерго» по техприсоединению новых микрорайонов:



- А с учетом окрестных населенных пунктов, которые фактически являются частью села Мраково, вклад энергетиков еще выше. Мы в Курт-Елге выделили заявителям 400 земельных участков, в Кузьминовке – 150, в микрорайоне Молодежный – 300, в микрорайоне Мраковский – 250, в Васильевском и Новониколаевском, соответственно, - 70 и 30 участков. После того, как к 2020 году они будут освоены, население райцентра вырастет на 4-5 тысяч человек. Это позволит решить многие социальные проблемы новоселов, большинство их которых переезжают в райцентр из отдаленных населенных пунктов района, и повысить их уровень жизни. Примерно половину новоселов составляют многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сироты, молодые семьи, работающие в бюджетной сфере. Обеспечивая их электроэнергией, ООО «Башкирэнерго» выполняет большую работу, которую администрации района в одиночку было бы сложно вытянуть. Знаю, что в некоторых райцентрах Башкирии, где электросетевая инфраструктура находится на балансе небольших ТСО, такие объемы достичь не удается, в результате жители покидают родные края.