Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Пермского края, угрожавшего работникам "Пермэнерго"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
24 мая 2017, 15:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» по заявлению филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» возбудил уголовное дело в отношении жителя деревни Внукова Кудымарского района. Уголовное дело возбуждено по статье 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством».
Напомним, что 6 мая 2017 г. во время планового рейда по выявлению фактов хищения электроэнергии бригада филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обнаружила в деревне Внукова Кудымкарского района на территории одного из домовладений незаконное подключение.
При демонтаже наброса на провода энергетики столкнулись с агрессивным поведением гражданина, проживающего в данном доме. Он, взяв в руки топор, начал высказывать угрозы работникам «Пермэнерго». На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала правонарушителя. Им оказался местный житель 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.