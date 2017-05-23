"Швабе" представил проект "Умный город – безопасная среда"

Современное состояние и тенденции развития композиции
24 мая 2017, 15:43
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, ШВАБЕ
Холдинг «Швабе» показывает последние достижения в рамках комплексного проекта «Умный город – безопасная среда» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит с 24 по 26 мая в Иннополисе.
На ЦИПР-2017 в экспозиции «Швабе» представлены: энергосберегающие уличные светильники на основе светодиодов нового поколения, пешеходные светофоры, оснащенные камерой с обзором 360 градусов, а также дорожные знаки, способные работать в тандеме с регулировочной техникой.
«Более 20 лет мы занимается изготовлением разнообразной продукции для организации комфортной городской среды. Сегодня технические решения «Швабе» в рамках проекта «Умный город – безопасная среда» успешно применяются в различных городах России. На конференции ЦИПР мы продемонстрируем последние достижения холдинга в данной области», – сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
В долгосрочной перспективе «Швабе» планирует вывести комплексный проект «Умный город – безопасная среда» на международный уровень. Напомним, что в конце апреля 2017 года холдинг заключил соглашение с австрийской компанией SWARCO AG в рамках промышленной выставки высоких технологий и инноваций Hannover Messe 2017. Как считают в холдинге, данное сотрудничество «позволит «Швабе» упрочить позиции в области высокотехнологичных решений для городской среды и приступить к реализации различных проектов за рубежом».
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проводится с 2016 года. В числе стратегических партнеров мероприятия – Госкорпорация Ростех, второй год подряд принимающая активное участие в составлении деловой повестки ЦИПР. Конференция является эффективной коммуникационной площадкой для ведущих специалистов сферы информационных технологий, представителей государственных ведомств и инвесторов. В прошлом году в работе ЦИПР приняли участие более 380 российских и международных компаний.